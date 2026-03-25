Εορτασμοί για την 25η Μαρτίου: Στο Ηράκλειο και τη Νέα Αλικαρνασσό, η Ελένη Βατσινά

Στις εκδηλώσεις τιμής για την επέτειο της 25ης Μαρτίου συμμετείχε, σημερα, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά. Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά ανέφερε:

Διπλή γιορτή, διπλό μήνυμα.

Η 25η Μαρτίου και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μας θυμίζουν πως οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από μια βαθιά πίστη: στον άνθρωπο, στην Ελευθερία, στο αύριο.

Από το «χαίρε» της ελπίδας έως το «ελευθερία ή θάνατος», η ιστορία μας δείχνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτώνται με θάρρος, ενότητα και πίστη σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς.

Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο το παρελθόν. Θυμόμαστε τη δύναμή μας να χτίζουμε το μέλλον.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, στις Ελληνίδες, στους Έλληνες και σε όλους τους εορτάζοντες!