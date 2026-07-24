Ο Δούναβης στερεύει: Ιστορικά χαμηλά νερά αποκάλυψαν ναυάγιο και βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι καύσωνες έριξαν δραματικά τη στάθμη του Δούναβη σε Σερβία, Ουγγαρία, Κροατία και Ρουμανία, προκαλώντας προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και σοβαρή ανησυχία για το περιβάλλον.

Απόκοσμες εικόνες καταγράφονται κατά μήκος του Δούναβη, καθώς η στάθμη των νερών έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι παρατεταμένοι καύσωνες και η έντονη ξηρασία που έπληξαν την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα ενός από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους ποταμούς της ηπείρου.

Στη μαρίνα του Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, δεκάδες σκάφη βρέθηκαν την Παρασκευή να επιπλέουν μέσα σε μια πυκνή πράσινη λάσπη, ό,τι απέμεινε μετά την υποχώρηση των νερών του Δούναβη.

Οι εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι παρακολουθούν τη στάθμη του ποταμού να μειώνεται συνεχώς.

«Πρόκειται για φυσική καταστροφή»

Ο Ζόραν Τάσιτς, συνταξιούχος από το Νόβι Σαντ που κατοικεί στις όχθες του ποταμού, χαρακτήρισε την κατάσταση «φυσική καταστροφή».

Σε ολόκληρη τη Σερβία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη, αλλά και των πλωτών ποταμών Τίσα και Σάβα, έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στον τουρισμό.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη υποχώρηση των υδάτων μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στα ψάρια και στους υπόλοιπους οργανισμούς που ζουν στα ποτάμια οικοσυστήματα.

Ο Βλαντίμιρ Στάκιτς, εκδότης σερβικού περιοδικού για το ψάρεμα και έμπειρος αλιέας, απέδωσε την κατάσταση στις περιορισμένες βροχοπτώσεις και στην αυξημένη κατανάλωση νερού.

«Η στάθμη είναι εξαιρετικά χαμηλή, ανησυχητικά χαμηλή», ανέφερε, περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Δούναβης αποκάλυψε ναυάγιο του 1937

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Κροατία. Η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε ένα φορτηγό πλοίο που είχε βυθιστεί το 1937, καθώς και μία βόμβα από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ζβόνιμιρ Μπάλιτς, ψαράς από την πόλη Λόβας, δήλωσε ότι δεν θυμάται να έχει δει ποτέ τον Δούναβη τόσο χαμηλά.

Όπως ανέφερε, οι μετρήσεις των τελευταίων εκατό ετών επιβεβαιώνουν ότι η στάθμη του ποταμού στην περιοχή δεν είχε υποχωρήσει ξανά σε τόσο χαμηλό επίπεδο.

«Δεν θυμάμαι ο Δούναβης να ήταν ποτέ χαμηλότερος από ό,τι είναι σήμερα. Το πλοίο που βρίσκεται πίσω μας το αποδεικνύει ξεκάθαρα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοφανής κατάσταση πιθανότατα οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: στην παρακράτηση νερού από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, στη μεγάλη ξηρασία, στην έλλειψη βροχοπτώσεων και στο περιορισμένο λιώσιμο των πάγων στις Άλπεις, καθώς τον προηγούμενο χειμώνα δεν σημειώθηκαν αρκετές χιονοπτώσεις.

«Οι παλαιότεροι κάτοικοι δεν θυμούνται κάτι παρόμοιο»

Η δήμαρχος του Λόβας, Λέα Βίντιτς, ανέφερε ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της περιοχής δεν θυμούνται να έχουν δει τον Δούναβη με τόσο χαμηλή στάθμη κοντά στο Οπάτοβατς.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Κροατία και τη Σερβία. Ιστορικά χαμηλές στάθμες έχουν καταγραφεί επίσης στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, καθώς οι συνέπειες της παρατεταμένης ζέστης και της ανομβρίας γίνονται πλέον ορατές σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής του ποταμού.

Η υδρομετεωρολογική υπηρεσία της Σερβίας προβλέπει μια μικρή άνοδο της στάθμης του Δούναβη τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας βροχοπτώσεων στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο ποταμός πριν φτάσει στη χώρα.

Η αναμενόμενη άνοδος, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη και δεν αρκεί για να ανατρέψει την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη ξηρασία.