Ο «Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο» λίγο πριν «σιγήσει» το Ηρώδειο

Μία πλειάδα καλλιτεχνών σε μία πιο ελεύθερη απόδοση του έργου από το εργαστήριο και τον Ross Daly.
Μία βραδιά ποίησης και μουσικής λίγο πριν «σιγήσει»… το πιο εμβληματικό θέατρο της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 9 το βράδυ.
O Ross Daly αποχαιρετά το Ηρώδειο, με τον «Eρωτόκριτο στον Λαβύρινθο», σε μια νέα, πιο ελεύθερη ματιά από το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος.
Η μουσική της παράστασης βασίζεται σε σύγχρονες, πρωτότυπες συνθέσεις και μια πολυδιάστατη ενορχηστρωτική προσέγγιση, που αναδεικνύονται μέσα από τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των καλλιτεχνών, χαρακτηριστικά που διαχρονικά συνθέτουν την ταυτότητα του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος.
Το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου αποτελεί ένα από τα κορυφαία έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Aγαπήθηκε αμέσως από τον λαό, που τον έκανε εγχειρίδιο ζωής και τραγούδι.
Το έργο ρέει και αγαπιέται χάρη στην υπέροχη ντοπιολαλιά της Ανατολικής Κρήτης και τον ομοιοκατάληκτο δίστιχο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, που γνωρίζουμε και από τις μαντινάδες. Υμνεί τον έρωτα, τη φιλία, τη λεβεντιά, αλλά και το δικαίωμα στην ευτυχία του αναγεννησιακού ανθρώπου και τον απελευθερωτικό αγώνα από κάθε εξουσία, θρησκευτική, βασιλική, πατρική, που εμποδίζει την ευτυχία αυτή.
Συντελεστές
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ross Daly, επιλογή κειμένων και προσαρμογή: Μήτσος Σταυρακάκης, πρότυπες συνθέσεις: Μήτσος Σταυρακάκης, Κέλυ Θωμά, Ευγενία Τόλη-Δαμαβολίτη, Βασίλης Σταυρακάκης, Στέλιος Πετράκης, Ross Daly.
Μουσικοί και τραγουδιστές: Βασίλης Σταυρακάκης: τραγούδι, Ευγενία Τόλη-Δαμαβολίτη: τραγούδι, Μήτσος Σταυρακάκης: αφήγηση, Γιώργος Ξυλούρης: αφήγηση, Νίκος Βρέντζος: αφήγηση, Ross Daly: λύρα, ραμπάμπ, τάρχου, σάζι, Κέλυ Θωμά: λύρα, Στέλιος Πετράκης: λύρα, Γιώργος Μανωλάκης: τραγούδι, λαούτο, Χάρης Λαμπράκης: νέυ, Παύλος Σπυρόπουλος: κοντραμπάσο, Efren Lopez: vielle a roue, λάφτα, Sakir Ozan Uygan: κρουστά, Yasamine Shahhosseini: ούτι, Carles Dorador i Jové: θεόρβη.
Διεύθυνση παραγωγής-συντονισμός: Αντώνης Αντωνακάκης, Στέλλα Βασιλάκη.
Γραφιστική επιμέλεια: Βασιλική Παντελάκη.
Η προπώληση ξεκίνησε!
Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/…/o-erotokritos-ston…/
Κλείνει για 3 χρόνια
Η λειτουργία του μνημείου θα ανασταλεί τουλάχιστον για 3 χρόνια για τη φιλοξενία τόσο καλλιτεχνικών δρώμενων όσο και των επισκεπτών, σύμφωνα με την Έλενα Κουντούρη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.
Η ανάγκη εκτεταμένων εργασιών κρίθηκε επείγουσα, καθώς το μνημείο παρουσιάζει σημάδια κόπωσης από τη συνεχή χρήση, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον χρόνο.
Οι προβλέψεις μιλούν για τριετές πρόγραμμα αναστήλωσης και συντήρησης, ωστόσο η ακριβής διάρκεια θα οριστικοποιηθεί, με βάση τα ευρήματα των τελικών αρχιτεκτονικών και στατικών ελέγχων που θα προηγηθούν.
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη στερέωση και αποκατάσταση του νότιου τοίχου της σκηνής, του λογείου και του περιμετρικού τοίχου του με στατική επίλυση, όπως και γεωτεχνική έρευνα.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της στατικής επάρκειας των αποκατεστημένων τμημάτων των παλαιών αναστηλώσεων της δεκαετίας του 1950, καθώς και επισκευές αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη και ανάδειξη του σκηνικού οικοδομήματος και των ψηφιδωτών δαπέδων αυτού, που μέχρι στιγμής παραμένουν αθέατα. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί έλεγχος και αποτίμηση καταπόνησης του μνημείου από ηχητική επιβάρυνση.
Επιπλέον, θα υλοποιηθεί αρχιτεκτονικός και στατικός σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων για την ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου των καμαρινιών, των WC του φεστιβάλ και του αρχαιολογικού χώρου και σχεδίαση νέου εξοπλισμού, ενώ θα προστεθούν εγκαταστάσεις και υποδομές του φεστιβάλ νοτίως του ανδήρου της Πλατείας του Ηρωδείου, προκειμένου να μεταφερθούν τα καμαρίνια της «Ελληνικό Φεστιβάλ».
Για το σύνολο του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός της απορροής ομβρίων, επανασχεδιασμός των ΗΜ δικτύων, ενώ τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών, θα ενταχθεί η πυροπροστασία του μνημείου και η αναβάθμιση του συστήματος αποχέτευσης.
Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα σωζόμενα αρχαία ρωμαϊκά θέατρα παγκοσμίως και κομβικό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα της χώρας.
Κάθε χρόνο προσελκύει δεκάδες χιλιάδες θεατές, φιλοξενώντας συναυλίες, παραστάσεις όπερας, χορού και θεάτρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αλλά και ανεξάρτητων πολιτιστικών διοργανώσεων.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ