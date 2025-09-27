SKY express :Ενημέρωση για το πτητικό πρόγραμμα την 1/10/2025 λόγω πιθανής απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό, που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ότι έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην προαναγγελθείσα 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Σε αναμονή της έκδοσης της οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η εταιρεία ενημερώνει ότι διατηρεί το πτητικό της πρόγραμμα αμετάβλητο.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, η εταιρεία προσφέρει μία από τις παρακάτω επιλογές, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή των εισιτηρίων του:

1) Αλλαγή της ημερομηνίας του εισιτηρίου, για τον ίδιο προορισμό, έως τις 15/10/2025.

2) Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του αρχικού εισιτηρίου και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 215 2156510 ή να αποστείλουν email στο callcenter@skyexpress.com

Σε περίπτωση που η κράτησή έχει πραγματοποιηθεί μέσω τουριστικού γραφείου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης.

Η ομάδα της SKY express

Update on the flight schedule for 1/10/2025 due to a potential Greek Air Traffic Controllers’ strike.

September 26, 2025

SKY express informs the

traveling public with scheduled flights on Wednesday, October 1st, that Greek Air Traffic Controllers have announced their participation in the 24-hour general strike announced by ADEDY. Until the final decision is issued by the relevant judicial authorities, the airline will maintain its flight schedule unchanged.

To ensure the best possible service to passengers, the company offers one of the following options, in case someone would like to proceed with changing their tickets:

1. Change of travel date for the same destination until October 15th, 2025.

2. Cancellation of the booking and issuance of a credit voucher, equal to the value of the original ticket, valid for 12 months.

For assistance, passengers may contact us by phone at +30 215 215 6510 or by email at callcenter@skyexpress.com

If the booking was made through a travel agency, please contact the respective service point.

SKY express team