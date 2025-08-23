ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο : Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε σχετική δήλωση : «Σήμερα αποχαιρετάμε ένα άξιο συνάδελφο, ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό στη Βουλή αλλά και στην Κοινωνία. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, θα τον θυμόμαστε για το ήθος, την ευγένεια, την καλοσύνη και τη πραότητα του χαρακτήρα του.

Ως Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούσε με σύνεση και σωφροσύνη, ήταν παρών σε όλες τις μάχες και βοηθούσε να ξεπεραστούν οι προκλήσεις. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.»

