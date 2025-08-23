ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για διακεκριμένες κλοπές Αφαίρεσε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, laptop και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές στο Ηράκλειο

Εξιχνιάσθηκαν -8- περιπτώσεις κλοπών

Αφαίρεσε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, laptop και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -8- περιπτώσεων κλοπών και τη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 26χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 23/07/2025 έως και την 22/08/2025 είχε διαπράξει -8- κλοπές από ξενοδοχεία και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα αφαίρεσε (2) ηλεκτρικά ποδήλατα, (2) ηλεκτρικά πατίνια, (1) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop), (1) tablet, (1) κινητό τηλέφωνο και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα η αξία των οποίων ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ περίπου, ενώ με αφαιρεθείσα τραπεζική κάρτα πραγματοποίησε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Απογευματινές ώρες χθες (22.08.2025) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο αλλοδαπός να κινείται με ένα εκ των αφαιρεθέντων ηλεκτρικών πατινιών και αφού ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη.

Το ηλεκτρικό πατίνι αποδόθηκε στον παθόντα ιδιοκτήτη.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
