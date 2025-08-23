Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμα του για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, άξιου αυτοδιοικητικού στελέχους, ακούραστου ανθρώπου του πολιτισμού και καλού φίλου. Η είδηση του θανάτου του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία των Χανίων και ολόκληρης της Κρήτης.

Ο Γιώργος Αγοραστάκης υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία, ένας άνθρωπος που με συνέπεια και αφοσίωση υπηρέτησε τον τόπο του από κάθε θέση που κατείχε. Στη μακρά αυτοδιοικητική του πορεία, ως Αντινομάρχης Χανίων, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα, διακρίθηκε για το ήθος, την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά του, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο.

Η συνεργασία μας υπήρξε στενή και ειλικρινής, θεμελιωμένη στον κοινό μας στόχο για την πρόοδο και την ευημερία της Κρήτης. Μας ένωνε το κοινό μας όραμα για την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας και, κυρίως, του οικουμενικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη.

Ως Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ο Γιώργος Αγοραστάκης αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του με πάθος και ανιδιοτέλεια στην προβολή της τεράστιας παρακαταθήκης του μεγάλου μας συνθέτη.

Η απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη, σε μια χρονιά-ορόσημο για τον Μίκη Θεοδωράκη, μας γεμίζει με επιπλέον θλίψη. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την ευγένεια, την καλλιέργεια και την αστείρευτη αγάπη του για την Κρήτη και τον πολιτισμό της.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».