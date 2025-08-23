Xανιά:Ντυμένη καλόγρια εξαπατούσε πολίτες

Σύλληψη ημεδαπή για αντιποίηση Συνελήφθη χθες (22.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, 52χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για αντιποίηση.

Ειδικότερα, χθες (22.08.2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου κατελήφθη η ημεδαπή να συστήνεται ως καλόγρια εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, (13) ξύλινες εικόνες Αγίων, (28) κομποσκοίνια, είκοσι έξι (26) ξύλινοι σταυροί και δεκαπέντε (15) κοκάλινοι σταυροί.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.