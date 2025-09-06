ΚΡΗΤΗ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) δίνει δυναμικό «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, τις πύλες της στην συμπρωτεύουσα.

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης και στελέχη του Οργανισμού υποδέχθηκαν στο περίπτερο του Οργανισμού κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους φορέων και επισκέπτες.
Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρης Παπαδογιάννης ανέφερε:

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν θεσμό με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάπτυξη της χώρας. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφειά του και παρουσιάζοντας το σύνολο των έργων που αλλάζουν την εικόνα της Κρήτης. Με τη στήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και τις ευρύτερες συνεργασίες, συνεχίζουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για μια Κρήτη πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη».

Το περίπτερο του Ο.Α.Κ. βρίσκεται στο κτήριο 15 (Ισόγειο), στο χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης κατά τις καθημερινές είναι 4 μετά το μεσημέρι έως 10 το βράδυ, ενώ τα δύο σαββατοκύριακα θα ανοίγει στις 10 το πρωί.

