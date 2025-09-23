Ο Σύλλογος Εστιών στηρίζει το ψήφισμα του Σωματείου Επισιτισμού ν.Χανίων

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ!

Το Σωματείο Επισιτισμού ν. Χανίων καταγγέλλει τη συνέχιση της δίωξης του πρώην Προέδρου του Σωματείου μας και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ν. Χανίων Ιωσήφ Αποστολάκη από μεγάλη αλυσίδα ψητοπωλείων με πρόσχημα διατάραξη της λειτουργίας του εστιατορίου και άλλες ανυπόστατες κατηγορίες.

Το «έγκλημα» του πρώην προέδρου του Σωματείου Επισιτισμού, που σέρνεται σε νέα δίκη την Τρίτη 23/9, ήταν ότι ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους, την περίο

δο της πανδημίας, για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειάς τους, στον χώρο δουλειάς.

Μετά από έναν χρόνο παράτασης της δίκης και ύστερα από όλους τους αγώνες που έχει δώσει το Σωματείο μας το προηγούμενο διάστημα έρχεται ξανά στο προσκήνιο η απαράδεκτη αυτή συνδικαλιστική δίωξη με το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο, το οποίο και έχει ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ απέναντι στους εργαζομένους.

Είναι φανερό ότι η δράση του σωματείου μας για την βελτίωση των όρων εργασίας αλλά και η περιφρούρηση των κεκτημένων μας εμποδίζοντας αρνητικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο εστιατόριο οδήγησαν την εργοδοσία της αλυσίδας στην απαράδεκτη ενέργεια της δίωξης. Η εργοδοσία έχει ταξικό ένστικτο και θέλει να βάλει φρένο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και για αυτόν τον λόγο συνεχίζεται η διαδικασία της δίκης.

Ξέρουμε πλέον με τις καταστάσεις που βιώνουμε στο σήμερα και την άνοδο όλο και μεγαλύτερης εντατικοποίησης και επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου η τρομοκρατία και καταστολή πάνε πάντα μαζί . Η εργοδοσία έχει επιλέξει να σύρει ένα εκλεγμένο συνδικαλιστή επειδή απαίτησε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας! Η ίδια εργοδοσία είχε μηνήσει τον συνάδελφο Πρόεδρο του Σωματείου Διανομέων ‘Ιωσήφ Σαριδάκης’ Ν. Χανίων που απαίτησε να μην γίνει διανομή με χιόνι και η προσπάθεια τρομοκρατίας έπεσε στο κενό!

Η σημερινή κυβέρνηση και η εργοδοσία αξιοποιούν όλους τους αντεργατικούς και αντί-συνδικαλιστικούς νόμους που ψήφισαν όπως και όλο το νομικό «οπλοστάσιο» που τους άφησαν «προίκα» οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Την ώρα που η σημερινή κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα με 13 ώρες συνεχόμενη δουλεία στον ίδιο εργοδότη την ώρα που ο κλάδος του Επισιτισμού για ακόμα μια σεζόν βγα

ίνει από μεγάλη εντατικοποίηση με άπειρες μορφές ευέλικτης εργασίας και χωρίς καμία διαβεβαίωση για το επίδομα ανεργίας για τον χειμώνα που έρχεται την ίδια στιγμή οι διώξεις συνδικαλιστών τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό συνεχίζονται.

Η μόνη απάντηση σε αυτές τις μεθοδεύσεις είναι η μαζική οργανωμένη πάλη του εργατικού κινήματος!!!!

Απαιτούμε την απόσυρση της δίωξης για συνδικαλιστική δράση.

Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν κάνουμε πίσω από το δίκιο της τάξης μας! Η συνδικαλιστική δράση και οι αγώνες της εργατικής τάξης για την ζωή και τα δικαιώματα μας δεν μπαίνουν στον γύψο, δεν απαγορεύονται ,δεν καταστέλλονται.

Καλούμε όλα τα σωματεία του Νομού Χανίων, τους φοιτητικούς συλλόγους και τους φορείς του λαϊκού κινήματος να στηρίξουν το ψήφισμα αυτό και να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Να παρθεί πίσω η δίωξη!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΛΑΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/9 ΣΤΙΣ 10:00 ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ! ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ!

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ,ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η ΠΑΛΗ ΘΑ ΤΗΝ ΣΠΑΣΕΙ!