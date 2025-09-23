Η Βραδιά Ερευνητή και φέτος στο ΙΤΕ!

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

-Είσοδος ελεύθερη-

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με ιδιαίτερη χαρά, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη «Βραδιά Ερευνητή 2025», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025 (17:00-23:00), ταυτόχρονα σε δύο τοποθεσίες:

• Στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο (Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών)

• Στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο (Νικηφόρου Φωκά 130)

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας, μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και στις δύο πόλεις.

Ηράκλειο – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Βασιλικά Βουτών)

Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στους χώρους του Ιδρύματος και θα συμμετάσχουν σε διαδραστικά πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικές δράσεις και άλλα δρώμενα.

Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

17:00  Έναρξη εκδήλωσης – προσέλευση επισκεπτών

17:00 – 20:00

Παράλληλες δράσεις  Περιήγηση του κοινού στα εκθέματα των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος

 Έκθεση και διάθεση βιβλίων σε ειδικές τιμές από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 Δράση face painting για τους μικρούς μας φίλους

 Πλανητάριο Κρήτης, παραστάσεις διάρκειας ~30 λεπτών για παιδιά και ενήλικες (με προεγγραφή κατά την προσέλευσή σας, στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του ΙΤΕ)

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Citizens Science Corner: 1) Το Παιχνίδι της επαναχρησιμοποίησης: Ένα ταξίδι στη δημιουργικότητα 2) Ανακαλύπτοντας τον Μυστηριώδη Κόσμο του Νερού μέσα από την Επιστήμη και την Προστασία του Περιβάλλοντος! 3) Μουσείο Περιβάλλοντος Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης (με προεγγραφή κατά την προσέλευσή σας)

 ScienceHERoes Corner: Επιτροπή Ισότητας Φύλων

 Showcasing Innovation: Spin-off corner@STEP-C

 Citizens Science Corner: Planting for the future – Φύτεψε το μέλλον, δράση για τους μικρούς μας φίλους

 EU Missions Corner: διαδραστικά παιχνίδια για την έρευνα και δράσεις “Art Contest” και “Mission Quiz”, Europe Direct-Περιφέρεια Κρήτης

18:00 – 20:00  Ένα ταξίδι στο ηλιακό μας σύστημα, ξενάγηση στο μοντέλο του ηλιακού συστήματος στον προαύλιο χώρο του ΙΤΕ

20:45-21:30 ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Science and Learning Hub: A journey to the beginning of the universe: – Διαδικτυακή σύνδεση με το CERN Αμφιθέατρο ΙΤΕ

20:00 – 22:00  Αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπιο της αστρονομικής ομάδας φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης

21:00 – 23:00  Μουσική και κέρασμα

Ρέθυμνο – Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ)

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ) στο Ρέθυμνο ανοίγει τις πύλες του για τη «Βραδιά του Ερευνητή» την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, προσκαλώντας το κοινό σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, που φέρνει κοντά ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο παρελθόν μέσα από φωτογραφικό υλικό και προβολές για το αρχαίο περιβάλλον, και να συμμετάσχουν σε δράσεις που περιλαμβάνουν ευφάνταστες αφηγήσεις, παιχνίδια γνώσης και ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί το κόμικ «Η ΜΑΓΙΚΗ ΚΛΕΨΥΔΡΑ», σχεδιασμένο για παιδιά, προσφέροντας έναν διασκεδαστικό τρόπο εισαγωγής στα μυστικά της παράκτιας και ενάλιας αρχαιολογίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξερευνήσουν τη ναυτική ιστορία της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας μέσα από το επιτραπέζιο παιχνίδι «SeaLiT».

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα συνομιλήσουν με ερευνητές και ερευνήτριες και θα γνωρίσουν την ιστορία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, τόσο του κτηρίου όσο και της έρευνας που αναπτύσσεται σε αυτό.

Chat Lab

Επιπλέον, το Chat Lab, μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις της Βραδιάς Ερευνητή, επιστρέφει δυναμικά για ακόμη μία χρονιά! Ερευνητές και ερευνήτριες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για να συζητήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας διαδικτυακά. Πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

• Ιστότοπος δράσης: https://researchersnight.gr/chat-lab

• Περίοδος ισχύος: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 έως και Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Researchers at schools

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιούνται επισκέψεις ερευνητών και ερευνητριών σε σχολεία μέχρι το τέλος του 2025. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης/ΙΤΕ, Συντονιστή της Βραδιάς Ερευνητή (κα Εύη Μπάστα, 2810391908, basta@stepc.gr) Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Βραδιάς Ερευνητή https://researchersnight.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και από τους χορηγούς: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Studio K-Καβλεντάκης, Δημιουργίες Γεύσεων Catering, ΟΙΝΟΠΟΙΑ Λυραράκης ΓΕΑ, ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κρήτης, PwC (PricewaterhouseCoopers).

Για διευκόλυνση των επισκεπτών, το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. θα εντάξει στο τακτικό δρομολόγιο Νο 11 ΠΑ.Γ.Ν.Η – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στάση και στο ΙΤΕ, από τις 16:15 έως και τις 18:30, με αναχώρηση ανά 15 λεπτά από την αφετηρία του.

Για την επιστροφή, λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το ΙΤΕ με κατεύθυνση το κέντρο του Ηρακλείου στις ώρες: 22:00, 22:30, 23:15.

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες ότι οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης είναι περιορισμένες και βρίσκονται τόσο στο κυρίως campus του ΙΤΕ όσο και στο campus του Ανατολικού Κτηρίου (ENISA), σε απόσταση 50μ. από την κεντρική είσοδο του ΙΤΕ. Η στάθμευση κατά μήκος του δρόμου δεν επιτρέπεται.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι η Βραδιά Ερευνητή πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί, ενώ παράλληλα θα ληφθούν και φωτογραφίες. Το βίντεο και οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές για την προβολή της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (πχ δημοσίευση καταχωρήσεων σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, websites, κοινωνικά δίκτυα, κλπ) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού ή/και της επιστημονικής κοινότητας για την ίδια την εκδήλωση και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της.