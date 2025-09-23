Ε.Π.Κ.Κρητης: Κραυγή αγωνίας για τις Εισπρακτικές εταιρείες και τους serveres για τις πρακτικές που εφαρμόζουν

Ε.Π.Κ.Κρητης: ‘Επιστολή έστειλε η Ένωση ,πρός τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ,για τις καταχρηστικές πρακτικές των serveres και Εισπρακτικών ”

Κραυγή αγωνίας, με επιστολή της,.εκφράζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στους αρμόδιους φορείς, όπως στην Τράπεζα Ελλάδας ,ως Εποπτεύουσα Αρχή ,και στον αρμόδιο Υπουργό, Ανάπτυξη και Επενδύσεων,για το θέμα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες, ιδιαίτερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τις Εισπρακτικές εταιρείες και τους serveres, ζητώντας την Άμεση παρέμβαση τους, διότι οι πρακτικές που εφαρμόζουν, οι πιστωτικές και εισπρακτικές εταιρείες, έχουν ξεφύγει από την κοινωνική ισορροπία και δεν ταιριάζουν σε ένα.Κρατος Δικαίου ..’

