Ε.Π.Κ.Κρητης: Κραυγή αγωνίας για τις Εισπρακτικές εταιρείες και τους serveres για τις πρακτικές που εφαρμόζουν

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ε.Π.Κ.Κρητης: ‘Επιστολή έστειλε η Ένωση ,πρός τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ,για τις καταχρηστικές πρακτικές των serveres και Εισπρακτικών ”

Κραυγή αγωνίας, με επιστολή της,.εκφράζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στους αρμόδιους φορείς, όπως στην Τράπεζα Ελλάδας ,ως Εποπτεύουσα Αρχή ,και στον αρμόδιο Υπουργό, Ανάπτυξη και Επενδύσεων,για το θέμα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες, ιδιαίτερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τις Εισπρακτικές εταιρείες και τους serveres, ζητώντας την Άμεση παρέμβαση τους, διότι οι πρακτικές που εφαρμόζουν, οι πιστωτικές και εισπρακτικές εταιρείες, έχουν ξεφύγει από την κοινωνική ισορροπία και δεν ταιριάζουν σε ένα.Κρατος Δικαίου ..’

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
