Το μυστικό Γερμανικό Στρατηγείο του Ηρακλείου – Ένα κομμάτι ιστορίας που παραμένει θαμμένο

Υπόγειες στοές, καταφύγια και μυστικές εισόδους αποκαλύπτουν την κρυμμένη ιστορία της Κατοχής που παραμένει άγνωστη στο Ηράκλειο.
Μια ανάρτηση του Ηρακλειώτη Μαρίνου Τακιντζή, γνωστού για τη σελίδα του στο Facebook «VINTAGE – ΚΛΙΚ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΚΡΗΤΗ – ΕΛΛΑΔΑ – ΚΟΣΜΟΣ», φέρνει ξανά στο φως άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ο ίδιος καταγράφει με συνέπεια μνημεία και υπόγεια έργα που οι περισσότεροι αγνοούν, με στόχο να αναδείξει το πλούσιο –και συχνά κρυμμένο– παρελθόν του Ηρακλείου.
Αυτή τη φορά παρουσίασε το Γερμανικό Στρατηγείο στην περιοχή Μπεντεβή, ένα τεράστιο συγκρότημα με πολλαπλούς χώρους: δωμάτια στρατιωτών, αίθουσες επιχειρήσεων, υπόγειες στοές και ένα εκτεταμένο καταφύγιο με πολλές εισόδους και εξόδους, που εξυπηρετούσαν ολόκληρη την περιοχή. Στην ταράτσα, σύμφωνα με την περιγραφή του, υπήρχαν θέσεις βαρέων πολυβόλων, ενώ από εκεί οι Γερμανοί επέβλεπαν οπτικά έως και το λιμάνι.
Το συγκρότημα διέθετε επίσης αυλή με μεγάλο πηγάδι, κήπους, δέντρα και γειτονικό κτίσμα που λειτουργούσε ως κέντρο διαβιβάσεων, από όπου στέλνονταν σήματα απευθείας στο αρχηγείο. Ο Τακιντζής αναφέρει μυστικές εισόδους που οδηγούσαν σε διαφορετικά σημεία κάτω από τη γη, προσθέτοντας πως πολλά από αυτά σήμερα είναι θαμμένα κάτω από σύγχρονα σπίτια ή σκεπασμένα από δέντρα, όπως τα πρόχειρα καταλύματα στρατιωτών κάτω από μια τεράστια συκιά.
Στην ανάρτησή του, ο ερευνητής εκφράζει τον θαυμασμό του για το εύρος και την ταχύτητα των γερμανικών έργων κατά την περίοδο της Κατοχής. «Απορώ, με όσα έχω ψάξει και σας έχω δείξει – σπίτια, αρχηγεία, καταφύγια, υπόγεια έργα – πώς πρόλαβαν οι Γερμανοί να κατασκευάσουν τόσα μέσα σε μόλις 3,5 με 4 χρόνια», σχολιάζει χαρακτηριστικά.
Η καταγραφή του Μαρίνου Τακιντζή αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της κατοχικής ιστορίας της Κρήτης, που εξακολουθεί να ξαφνιάζει με τις κρυφές του διαστάσεις.