Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη που έκανε την τέχνη τρόπο ζωής και πνοή πολιτισμού!

Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το εργαστήρι του είναι μια αστείρευτη πηγή κρητικής δημιουργίας. Στην άκρη των Έξω Λακωνίων, πίσω από μια πόρτα που μοσχοβολάει μέταλλο και πέτρα, ο Μανώλης Χαρούλης σμιλεύει μνήμες και ιστορίες. Το μικρό του εργαστήρι, γεμάτο εργαλεία, κομμάτια σιδήρου και παλιές πρώτες ύλες, κρύβει μέσα του τη μαγεία της μεταμόρφωσης: εκεί όπου το άψυχο βρίσκει νέα υπόσταση. Από την ανακατασκευή αντικειμένων της Σπιναλόγκας έως τις λύρες που φτιάχνει από τσίγκινα κουτιά, ο τεχνίτης δίνει ζωή σε ό,τι άλλοι θα θεωρούσαν άχρηστο. Με την πρώτη ματιά, ο χώρος μοιάζει χαώδης· ωστόσο, κοιτώντας καλύτερα, αντιλαμβάνεσαι πως όλα έχουν μια θέση, μια κρυφή τάξη που αντανακλά την ίδια του τη φιλοσοφία: να ανακαλύπτει τη μορφή τέχνης που κρύβεται μέσα σε κάθε υλικό. Ο κυρ Μανώλης ζει και αναπνέει για τη δημιουργία, και αυτή η φλόγα, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, πέρασε σαν πολύτιμη κληρονομιά στον γιο του, Γιάννη Χαρούλη, που χάραξε τον δικό του δρόμο στην ελληνική μουσική. Σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μίλησε για τη διαδρομή του, τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες, αλλά και για τη συμμετοχή του σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Αναφέρθηκε, επίσης, με συγκίνηση στα παιδιά του, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του είναι να βλέπει το μεράκι του να συνεχίζεται στις επόμενες γενιές.