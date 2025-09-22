ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου: «Γιορτάζουμε τον Τουρισμό, Τιμούμε την Παράδοση»

Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, διοργανώνουν για ακόμη μία χρονιά ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ επισκεπτών και τοπικής κοινότητας.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παραδοσιακή μουσική, χορό κι αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, προσφέροντας στους επισκέπτες και κατοίκους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούτο της κρητικής κουλτούρας μέσα από αυθεντικές στιγμές.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
• Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου – Σταλίδα, Πλατεία Αγ. Ιωάννη, ώρα 21:00.
• Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου – Άνω Χερσόνησος, ώρα 20:00 & Λιμάνι Χερσονήσου, ώρα 21:00.
• Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου – Γούβες, Άγιος Κωνσταντίνος, ώρα 21:00.
• Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου – Μάλια, Πλατεία Αγ. Δημητρίου, ώρα 21:00.
• Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Ανάληψη, Αγ. Μαρίνα, ώρα 21:00.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία τοπικών συλλόγων, επαγγελματιών του τουρισμού και πολιτιστικών φορέων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Ο τουρισμός για εμάς δεν είναι απλώς οικονομικός πυλώνας, είναι τρόπος ζωής» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με τις φετινές εκδηλώσεις, επιδιώκουμε να αναδείξουμε την αυθεντικότητα του τόπου μας, να ενισχύσουμε τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Ο Δήμος Χερσονήσου συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας και πολιτιστικής ανάδειξης, με στόχο έναν τουρισμό ποιοτικό, βιώσιμο και ανθρώπινο».

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη...

Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Με την υποστήριξη του...

το πρόγραμμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, στην...

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη...

Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Με την υποστήριξη του...

το πρόγραμμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, στην...
