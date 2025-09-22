ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

το πρόγραμμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Χανίων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων:

Τρίτη 23/9/2025

09:00–10:00 Οικοψυχολογία με την Κλειώ Αποστολάκη

10:00–12:00 Τελετή έναρξης: παραδοσιακοί χοροί, ασκήσεις ευεξίας & παιχνίδια για όλους (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)

Παρασκευή 26/9/2025

9:00–11:00 Δράσεις στη φύση στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων 11:00–12:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Πεζοπορία Συμπερίληψης στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων11:00–12:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Αισθητηριακό Κυνήγι Θησαυρού στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων12:00–13:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Zumba συμπερίληψης στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων18:00–19:00 Beach Volley στη Χρυσή Ακτή

Σάββατο 27/9/2025
10:00–11:00 Καποέιρα με τον Δημήτρη (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)15:00–16:00 Καθαρισμός Παραλίας – CleanUp Event

Δευτέρα 29/9/2025
17:00–18:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Αθλητηριακή Βόλτα Μονοπάτι Αρχής & Ηχου18:00–19:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Para-Badminton

Τρίτη 30/9/2025

17:00–18:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Μουσικοκινητική (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)18:00–19:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Εκμάθηση παραδοσιακών χορών (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)

Τετάρτη 1/10/2025
10:00–11:00 Pilates (Άγιοι Απόστολοι)

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη...

0
Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου:...

0
Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, με αφορμή...

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη...

0
Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου:...

0
Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, με αφορμή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Διεκόπη η πολύκροτη δίκη για τον εμπρησμό απορριμματοφόρων στο Μαλεβίζι – Στις 22 Οκτωβρίου η συνέχεια – Τρεις οι κατηγορούμενοι
Επόμενο άρθρο
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου: «Γιορτάζουμε τον Τουρισμό, Τιμούμε την Παράδοση»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST