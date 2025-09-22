Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων

το πρόγραμμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Χανίων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων:

Τρίτη 23/9/2025

09:00–10:00 Οικοψυχολογία με την Κλειώ Αποστολάκη

10:00–12:00 Τελετή έναρξης: παραδοσιακοί χοροί, ασκήσεις ευεξίας & παιχνίδια για όλους (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)

Παρασκευή 26/9/2025

9:00–11:00 Δράσεις στη φύση στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων 11:00–12:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Πεζοπορία Συμπερίληψης στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων11:00–12:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Αισθητηριακό Κυνήγι Θησαυρού στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων12:00–13:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Zumba συμπερίληψης στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων18:00–19:00 Beach Volley στη Χρυσή Ακτή

Σάββατο 27/9/2025

10:00–11:00 Καποέιρα με τον Δημήτρη (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)15:00–16:00 Καθαρισμός Παραλίας – CleanUp Event

Δευτέρα 29/9/2025

17:00–18:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Αθλητηριακή Βόλτα Μονοπάτι Αρχής & Ηχου18:00–19:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Para-Badminton

Τρίτη 30/9/2025

17:00–18:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Μουσικοκινητική (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)18:00–19:00 Με το ΚΔΑΠ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ – Εκμάθηση παραδοσιακών χορών (Πάρκο Αγίων Αποστόλων)

Τετάρτη 1/10/2025

10:00–11:00 Pilates (Άγιοι Απόστολοι)