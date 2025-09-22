Διεκόπη η πολύκροτη δίκη για τον εμπρησμό απορριμματοφόρων στο Μαλεβίζι – Στις 22 Οκτωβρίου η συνέχεια – Τρεις οι κατηγορούμενοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν στη φυλακή, με τις απολογίες τους να αναμένονται στη δίκη που συνεχίζεται στις 22 Οκτωβρίου

Διεκόπη σήμερα στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης η πολύκροτη δίκη που αφορά στον εμπρησμό του αμαξοστασίου του Δήμου Μαλεβιζίου, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία τον Οκτώβριο του 2024. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου, με τη διαδικασία να διακόπτεται λίγο πριν από τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων.

Στο εδώλιο κάθονται:

ένας 45χρονος επιχειρηματίας, που φέρεται ως ηθικός αυτουργός,

και δύο άνδρες ηλικίας 54 και 40 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου 2024, οι δύο τελευταίοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό τα απορριμματοφόρα του Δήμου που βρίσκονταν στο αμαξοστάσιο και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο μέρος του στόλου.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στον εμπρησμό, καθώς ο 45χρονος επιχειρηματίας αντιμετωπίζει και κατηγορία για απόπειρα εκβίασης, καθώς φέρεται να επιδίωξε οικονομικό όφελος εις βάρος του Δήμου.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι από την πρώτη στιγμή. Ο επιχειρηματίας, πάντως, επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας πως τη νύχτα του εμπρησμού βρισκόταν στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμπρησμός προκάλεσε τεράστιες ζημιές στον στόλο των απορριμματοφόρων, αφήνοντας τον Δήμο Μαλεβιζίου για μήνες χωρίς κανονική αποκομιδή απορριμμάτων.

