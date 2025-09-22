Hράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το Δήμο Μαλεβιζίου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια δύο συμπολιτισσών μας, δύο νέων γυναικών, της Τερέζας Ρεθεμιωτάκη, κόρης του δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Ρεθεμιωτάκη, και της Μαρίας Μπαξεβάνη, που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Ιδιαίτερα για το υπηρεσιακό μας στέλεχος, Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, η απώλεια της αγαπημένης του κόρης αποτελεί αβάσταχτη δοκιμασία. Όλη η οικογένεια του Δήμου Μαλεβιζίου στέκεται στο πλευρό του, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή της.

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας και το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους.