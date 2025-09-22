ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το Δήμο Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια δύο συμπολιτισσών μας, δύο νέων γυναικών, της Τερέζας Ρεθεμιωτάκη, κόρης του δημοτικού υπαλλήλου Γιώργου Ρεθεμιωτάκη, και της Μαρίας Μπαξεβάνη, που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Ιδιαίτερα για το υπηρεσιακό μας στέλεχος, Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, η απώλεια της αγαπημένης του κόρης αποτελεί αβάσταχτη δοκιμασία. Όλη η οικογένεια του Δήμου Μαλεβιζίου στέκεται στο πλευρό του, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή της.

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας και το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη...

0
Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου:...

0
Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, με αφορμή...

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη...

0
Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου:...

0
Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, με αφορμή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή
Επόμενο άρθρο
Διεκόπη η πολύκροτη δίκη για τον εμπρησμό απορριμματοφόρων στο Μαλεβίζι – Στις 22 Οκτωβρίου η συνέχεια – Τρεις οι κατηγορούμενοι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566 – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι...

Μανώλης Χαρούλης: Ο πατέρας του Γιάννη Χαρούλη που έκανε την τέχνη τρόπο ζωής και πνοή πολιτισμού!

ΠΚ team ΠΚ team -
Από αντικείμενα της Σπιναλόγκας μέχρι λύρες από τσίγκο, το...

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στον Δήμο Χερσονήσου: «Γιορτάζουμε τον Τουρισμό, Τιμούμε την Παράδοση»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αντιδημαρχία Τουρισμού, με αφορμή...

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
το πρόγραμμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, στην...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST