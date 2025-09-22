Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Τεχνικής & Γραμμ. Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, Προσχολικής Αγωγής της Δ/νσης Παιδείας-Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Ελέγχου Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2025 για την εγγραφή νέων ΚΑ για την χρηματοδοτούμενη πράξη: «Ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης του Γαστρονομικού Πλούτου του Ηρακλείου».

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου -Εξόδου, για έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε επαγγελματικό εργαστήριο «Συσκευασίας ελιάς, πατέ, λουκουμιού & χαλβά», επί της οδού Γεωργίου Καργάκη 43, στη Φοινικιά, εκτός Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας «Α. Μακριδάκη –Γ. Μακατουνάκης Ο.Ε.».

4. Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 12 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την Διορθωτική Πράξη εφαρμογής Δ92/2005.

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το σταθμευμένο αυτοκίνητό της επί της οδού Χαλέπας 32 από την πτώση δέντρου.

6. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 457/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Β Μονομελές).

7. Ορισμός Συμβολαιογράφου και εξειδίκευση δαπάνης.

8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της με αριθ.504/2025 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

9. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στη Δομή του Κέντρου Κοινότητας, το Παράρτημα Ρομά και το ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» με κωδ. ΟΠΣ 6002212 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

10. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002199 στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

11. Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού της πράξης με τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003348 στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

12. Διόρθωση τελών και προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών έτους 2016 μετά από αίτηση.

13. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.

14. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα.

15. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

16. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

17. Εξειδίκευση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 40η Philoxenia Hotelia που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Νοεμβρίου 2025 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης».

18. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α.00-6442.004με τίτλο: «Δαπάνες οργάνωσης συνεδρίων, διαλέξεων κ.λπ. εκδηλώσεων από την Β.Δ.Β»

19. Έγκριση Παράτασης της υπ αρ. πρωτ: 24814/12-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014409916 2024-03-13) Σύμβασης «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου Κρήτης».

20. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο φορτηγών αυτοκινήτων και δύο οδηγών αντίστοιχα από την ΔΕΠΑΛΑ Α.Ε. και έγκριση για την προμήθεια καυσίμων των δύο φορτηγών από το αμαξοστάσιου του Δήμου Ηρακλείου.

21. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Holistic Approach towards Revitalization, Biodiversity, Organisation and Resilience in urban waterfronts and port cities – Ολιστική προσέγγιση για την αναζωογόνηση, τη βιοποικιλότητα, την οργάνωση και την ανθεκτικότητα σε αστικές παραθαλάσσιες και λιμενικές πόλεις», με ακρωνύμιο «HARBOR», έπειτα από Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων (Call: HORIZON-MISS-2025-03, Topic: HORIZON-MISS-2025-03-OCEAN-05: Restoring Ocean and Waters in waterfront Cities and their Ports).

22. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

23. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βρυούλων αρ.61.

24. Αίτημα έγκρισης του 4ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΦΑΣΗ Β.

25. Έγκριση πρακτικών α) αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τόνερ-Μελάνια-Drum έτους 2025 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών- Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και των δομών/υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου: Κέντρου Κοινότητας, Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, Κοινωνικού Φαρμακείου & ΚΔΑΠ – ΚΗΦΗ / ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».