Ηράκλειο:«Ημέρες Αλληλεγγύης» στον Δήμο Γόρτυνας, με την θεατρική παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού»,

«Ημέρες Αλληλεγγύης» στον Δήμο Γόρτυνας, με την θεατρική παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού», στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας

Στο πλαίσιο της δράσης «Ημέρες Αλληλεγγύης» που υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00, η θεατρική παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού», στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, με την υποστήριξη του Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας. Την παράσταση (διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης), σε σκηνοθεσία – ερμηνεία Χρήστου Συρμακέζη, θα παρουσιάσει η Ομάδα Εκτός των Τειχών.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και σχολικά είδη που θα διατεθούν σε ευάλωτες οικογένειες, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.