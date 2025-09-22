ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη στον Αντώνη Τσαπατάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη στον Αντώνη Τσαπατάκη, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100 μέτρα πρόσθιο SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100 μέτρα πρόσθιο SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη από τον Αντώνη Τσαπατάκη, έστειλε το παρακάτω συγχαρητήριο μήνυμα:
“…Εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά και προσωπικά, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον καταγόμενο από τον Δήμο Πλατανιά, Αντώνη Τσαπατάκη, για τη νέα σπουδαία διάκριση με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100 μέτρα πρόσθιο SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη.

Ο Αντώνης, με το ήθος, την αγωνιστικότητά του και τη διαρκή του προσπάθεια, αποτελεί παράδειγμα δύναμης και έμπνευσης για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για τη νεολαία του τόπου μας. Η επιτυχία αυτή δεν τιμά μόνο τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και τα Χανιά, την Κρήτη και ιδιαίτερα τον Δήμο Πλατανιά, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και συνέχιση των μεγάλων του επιτυχιών στον αθλητισμό και τη ζωή…”


Ρέθυμνο:Διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, σε συνεργασία...

Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη...

Ηράκλειο:«Ημέρες Αλληλεγγύης» στον Δήμο Γόρτυνας, με την θεατρική παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού»,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Ημέρες Αλληλεγγύης» στον Δήμο Γόρτυνας, με την θεατρική παράσταση...

Συγχαρητήρια Αντιπεριφερειάρχη Χανίων στον Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα θερμά του συγχαρητήρια απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος...

