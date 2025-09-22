ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συγχαρητήρια Αντιπεριφερειάρχη Χανίων στον Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα θερμά του συγχαρητήρια απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής στον Χανιώτη Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο αγώνισμα των 100 μ. πρόσθιο SB4 ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη.

Ο σπουδαίος παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε για άλλη μια φορά τους ανθρώπους και τον τόπο του περήφανους, ξεπερνώντας τον ίδιο του τον εαυτό.

Η δύναμη του χαρακτήρα του και το μεγαλείο της ψυχής του αποτελούν πρότυπο για την νεολαία και όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά σε όλες τις δύσκολες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Πολλά μπράβο λοιπόν στον Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη, και σε όλους όσους στηρίζουν τις προσπάθειές του, την οικογένεια, τους φίλους και τους προπονητές του.

Προηγούμενο άρθρο
Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Chaniartoon επιστρέφει στα Χανιά
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη στον Αντώνη Τσαπατάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
