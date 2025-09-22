Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Chaniartoon επιστρέφει στα Χανιά

Με τις πύλες του ανοιχτές στο κοινό, το Διεθνές Φεστιβάλ Chaniartoon επιστρέφει για 9η χρονιά στα Χανιά.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», επίκεντρο του Φεστιβάλ, με περισσότερες από 60 διαφορετικές δράσεις, θα αποτελέσει και φέτος το Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και η πλατεία Κατεχάκη στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Τη Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης, ο Διευθυντής του Chaniartoon, Μάριος Ιωαννίδης και η Περιφερειακή Σύμβουλος, Σοφία Μαλανδράκη.

‘Όπως τόνισε ο κ. Γιαννακάκης: «Τα Χανιά περηφανεύονται για τα Φεστιβάλ τους, για τις κοινότητες που δημιουργούν και μοιράζονται. Ξεχωριστή θέση κάθε φθινόπωρο έχει το Chaniartoon, ένα Φεστιβάλ που μετρά 9 χρόνια επιτυχίας, το οποίο έχει καταφέρει να μεταμορφώσει τους Σεπτέμβρηδες της ζωής μας. Το Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» παίρνει ένα τελείως διαφορετικό χρώμα και ύφος και αγκαλιάζει το κοινό, που το επισκέπτεται. Τα κόμικς δεν είναι ένα έργο για παιδιά, είναι μια ιστορία πολύ σοβαρή, που μιλάει για θέματα κοινωνικά, το περιβάλλον, το μέλλον και την ιστορία μας».

Από την πλευρά της η κα. Μαλανδράκη επεσήμανε «Ακουμπώντας στην επικαιρότητα το 9ο Chaniartoon έρχεται στο Ενετικό Λιμάνι και ακουμπά στην καρδιά της κοινωνίας και των πραγμάτων μέσα από τις θεματικές του».

Τέλος, ο Διευθυντής του Φεστιβάλ υπογράμμισε: «Το Chaniartoon κλείνει 9 χρόνια. Η γενική θεματική, που έχει είναι η κρίση, την οποία έχουμε προσεγγίσει από διάφορες οπτικές». Όπως διευκρίνισε ο κ. Ιωαννίδης σε όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ θα υπάρχουν προβολές animation μικρού μήκος αλλά και της βραβευμένης σειράς «Κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής» ενώ το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κατεχάκη θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο Artist Alley με τη φυσική παρουσία περισσότερων από 80 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.chaniartoonfest.gr/index.php/el/