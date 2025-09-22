Ρέθυμνο:14ο Διεθνές Συνέδριο του “AUTISM EUROPE”

Η θεατρική ομάδα ΑμεΑ ΑΝΤΙΗΡΩΕΣ του Συλλόγου γονέων και φίλων ατόμων με

αυτισμό Ρεθύμνου, ταξίδεψαν με αναρτημένη ανακοίνωση (POSTER) στο 14o

Παγκόσμιο Συνέδριο της AUTISM EUROPE για τον αυτισμό στο Δουβλίνο

Με ιδιαίτερη χαρά βρέθηκε με δύο μέλη του,

ο Σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με

αυτισμό Ρεθύμνου στην Ιρλανδία για να συμμετέχει στο μεγάλο γεγονός της

παγκόσμιας κοινότητας του αυτισμού, στο πλαίσιο ενός σημαντικού συνεδρίου όπου

διακεκριμένοι ομιλητές μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά , τη

νευροδιαφορετικότητα, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τα οφέλη της

επιστημονικής έρευνας και πρακτικής για τα άτομα όλων των ηλικιών και

λειτουργικότητας στο φάσμα του αυτισμού.

Στις 11 – 13 Σεπτεμβρίου 2025 η πρόεδρος του φορέα Κλάδου Ειρήνη και ο Διευθυντής

Μελισσινός Παύλος παραβρέθηκαν στο Δουβλίνο για να πάρουν μέρος με μια

αναρτημένη ανακοίνωση ( poster) στο 14ο διεθνές συνέδριο του Παγκόσμιου

Οργανισμού AUTISM EUROPE, ( 14th Autism-Europe International Congress 2025). Το

Παγκόσμιο αυτό συνέδριο, που γίνεται κάθε 3 χρόνια και για το 2025 έλαβε χώρα στην

Ιρλανδία και φιλοξένησε 1800 συνέδρους από 60 συνολικά χώρες.

Το poster με θέμα “When Performing Arts meet Autism” (Οταν οι παραστατικές τέχνες

συναντούν τον αυτισμό) ασχολήθηκε με τη μεικτή θεατρική ομάδα ΑμεΑ ΑΝΤΙΗΡΩΕΣ

που εδώ και 7 χρόνια έχουν κλέψει την καρδιά των Ρεθυμνιωτών και όχι μόνο, μέσα

από τις παραγωγές τους και τους ταλαντούχους ηθοποιούς και συνεργάτες τους.

Ο

χώρος έκθεσης της αναρτημένης ανακοίνωσης στο συνέδριο δέχτηκε εκατοντάδες

επισκέπτες, που αντάλλαξαν απόψεις, μοιράστηκαν αντίστοιχες εμπειρίες και τέθηκαν

οι βάσεις επικοινωνίας και συνεργασιών με οργανισμούς και φορείς. Η συζήτηση για

την τέχνη, τον δημιουργικό ελεύθερο χρόνο και την ποιότητα ζωής των ενήλικων

ατόμων με αυτισμό ήταν άλλωστε ένας από τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του πολυπληθούς επιστημονικού συνεδρίου τονίστηκε

σε όλους τους θεματικούς άξονες των ανακοινώσεων ότι η έρευνα, η πολιτική και η

πρακτική οφείλουν να συνεργάζονται στενά, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική

πρόοδος στη βελτίωση της καθημερινότητας των αυτιστικών ατόμων.

Ωστόσο δόθηκε προτεραιότητα στην παρουσία ατόμων με αυτισμό, που μίλησαν για

το δικό τους προσωπικό αγώνα, την αλλαγή της ποιότητάς ζωής τους, αλλά και

ανέδειξαν με επιστημονικά εργαλεία πρωτότυπες έρευνες που οι ίδιοι είτε συμμετείχαν,

είτε εκπόνησαν σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια.

Οι άξονες που κινήθηκε σε 5 παράλληλες αίθουσες συνεδριάσεων και σε 3 παράλληλα

εργαστήρια όλο το τριήμερο το συνέδριο ήταν:

βελτίωση σωματικής και ψυχικής υγείας

αυτισμός και γήρανση

υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό για την προσωπική τους ανάπτυξη και

ποιότητα ζωής

επαγγελματικός προσανατολισμός και εργασιακή ένταξη

δημιουργία προσβάσιμων, ασφαλών και φιλικών περιβαλλόντων προς τον

αυτισμό στην κοινότητα, σε χώρους εκπαίδευσης και δημόσιας ζωής

πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, στην εκπαίδευση και στην πιστοποιημένη

εξειδίκευση

φύλο και σεξουαλικότητα

στέγαση και αυτόνομη διαβίωση

μορφές νευροδιαφορετικότητας και παρέμβαση

επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην κοινότητα

προώθηση δικαιωμάτων ατόμων με αυτισμό: από τη συνηγορία και τον

ακτιβισμό έως τις πολιτικές αλλαγές μέσα από ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτικά

όργανα

υποστήριξη της έρευνας , νέα επιστημονικά δεδομένα

Εκπαίδευση – πιστοποίηση – σπουδές

Γονικός ρόλος και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό

Πρωταγωνιστές φυσικά σε αυτό το ταξίδι μάθησης και επικοινωνίας του φορέα υπήρξε

η φανταστική ομάδα ΑΝΤΙΗΡΩΕΣ, τα μέλη της θεατρικής ομάδας που είναι οι:

Μαρία,

Στελιάννα, Παναγιώτης, Μανώλης, Άγγελος, Στέλιος, Δέσποινα, Οδυσσέας, Κωστής,

Ανδρέας, Ραφαέλα, Στελίτσα, Λευτέρης, Ειρήνη και οι γονείς και φίλοι συνοδοί :

Αργυρώ, Κώστας, Ειρήνη, Ελένη, Παύλος, Αναστασία και Μαρία αλλά και συνεργάτες

ηθοποιοί από άλλες ομάδες του Ρεθύμνου που έδωσαν τον πολύτιμο χρόνο και

εμπειρία τους.

Ο φορέας για όλα στηρίχτηκε στους άξιους συνεργάτες του : Γιάννη Μπλέτα

σκηνοθέτη, Κωνσταντίνα Γιασεμίδου Ηθοποιό – κινησιολόγο, Φλώρα Ασουμανάκη

θεατροπαιδαγωγό που έδωσαν την καλλιτεχνική τους ανάσα για να δημιουργηθεί η

ομάδα και την καθοδήγησαν κάθε λεπτό με αγάπη και πάθος, δίνοντας χώρο στην

έκφραση μέσα από την τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Η πρωτοβουλία

αυτή ξεκίνησε μέσω προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και την Πύλη

Πολιτιστικών φορέων , μέσα από το πρόγραμμα Καθολικής Προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Το αποτύπωμα που άφησε στα μέλη του φορέα το διεθνές συνέδριο ήταν στο επίπεδο

της επικοινωνίας σημαντικές συναντήσεις με διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς,

γονεικούς φορείς από άλλα κράτη και επιστημονικές ομάδες με τους οποίους

διοργανώνονται ήδη νέες συνεργασίες και ανταλλαγές απόψεων.

Επίσης οι συμμετέχοντες γνώρισαν νέες τεχνικές, στατιστικά δεδομένα, έρευνες από

όλο τον κόσμο, χρήσιμες ιδέες, εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να δημιουργήσουν

νέες προοπτικές για το Σύλλογο γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό.

Επιστρέφοντας από το Δουβλίνο οι βαλίτσες είναι γεμάτες ιδέες και όνειρα για νέες

προοπτικές.

Ο Σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου ποτέ δε σταματά να δρα

δημιουργικά και να υποστηρίζει με ανοιχτούς ορίζοντες και αντίστοιχες δράσεις τα

δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία.

Αυτές τις μέρες βρίσκεται σε αναμονή της συμμετοχής του στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αυτισμού τον Οκτώβριο στην Αθήνα με ανακοίνωση e – poster για το πρόγραμμα

ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ που εκπονήθηκε μέσα από το πρόγραμμα BUILD του

Ιδρύματος Μποδοσάκη και ασχολήθηκε με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των μαθητών

με αναπηρία, εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και μαθητές στη διαχείριση

και συμπερίληψη μαθητών στην τάξη.

Η πολυπληθής ομάδα του φορέα άλλωστε συνεχώς βρίσκεται σε δημιουργική

αναζήτηση ιδεών ώστε να χτίσει νέες γνώσεις και εμπειρίες για την υποστήριξη των

ατόμων με αναπηρία πολύπλευρα.

Η διεθνής κοινότητα του αυτισμού είναι μια ανοιχτή αγκαλιά μια και το σύνθημα του

παγκόσμιου συνεδρίου στο Δουβλίνο, που χαρακτηρίζει γενικά τα άτομα με αναπηρία

είναι:

Nothing for us without us..

ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ…