Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Βραδιά αφιερωμένη στις αλησμόνητες πατρίδες, παρουσία πλήθους κόσμου στο Αρκαλοχώρι

Παρουσία πλήθους κόσμου και μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου, η εκδήλωση «Μνήμες Μικρασίας».

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στις αλησμόνητες πατρίδες και τον πλούσιο πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού, μέσα από ομιλίες, μουσική, χορό και γεύσεις της Μικράς Ασίας. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου επιβεβαίωσε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και την αγάπη για τον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον πόνο του ξεριζωμού αλλά και στη δύναμη της δημιουργίας των Μικρασιατών προσφύγων. “Η Μικρασιατική καταστροφή υπήρξε μια από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας μας,” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεγκέρογλου.

“Όμως, οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, με τα ήθη, τις αξίες και τον πολιτισμό τους, ρίζωσαν εδώ και έδωσαν νέα πνοή στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας. Είναι η απτή απόδειξη πως ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη νικούν τον ξεριζωμό και την καταστροφή. Το παράδειγμά τους μας διδάσκει ότι ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες στιγμές, ο λαός μας μπορεί να σταθεί όρθιος, να προσαρμοστεί και να ξαναδημιουργήσει. Αντλούμε όμως και διδάγματα για την ανάγκη εθνικής ενότητας και εθνικής στρατηγικής για να πορευτεί η Ελλάδα με ασφάλεια, στις δύσκολες εποχές που έρχονται».

Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς ήταν ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και Δικηγόρος Νικόλαος Σκουλάς, καθώς και ο Ιατρός και Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρηγόριος Πασπάτης. Την εκδήλωση που χαιρέτησαν επίσης η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου Νίκη Μουράτη, συντόνισε και παρουσίασε ο δημοσιογράφος Κώστας Μπογδανίδης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συμμετείχαν ενεργά με τραγούδια, χορούς και μικρασιάτικα κεράσματα οι Σύλλογοι Αλατσατιανών Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», ο Σύλλογος «Λογάρι Γεύσεων» και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αρκαλοχωρίου, Φιλισίων, Ρουσσοχωρίων, Καλού Χωριού, Στείρωνα, Πανοράματος και Γαρίπας.

H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.