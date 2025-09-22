ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Κανονικά διεξάγεται η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

– Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά την κατάσβεση της φωτιάς

Αφότου η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου 2025 στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου τέθηκε υπό έλεγχο και αφού ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του, η χθεσινή ανακοίνωη της Υπηρεσίας Καθαριότητας αναθεωρείται και ο χώρος είναι εκ νέου ανοικτός για να δέχεται την απόρριψη νέων απορριμμάτων.
Ήδη από τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Αγίου Νικολάου ξεκίνησε να διεξάγεται κανονικά.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Γιώργος Μπελούκας

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά του...

Χανιά: Νεκρό βρέφος 2 μηνών – Συνελήφθησαν...

0
Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή κάνει λόγο για «ασφυκτικό...

Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά του...

Χανιά: Νεκρό βρέφος 2 μηνών – Συνελήφθησαν...

0
Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή κάνει λόγο για «ασφυκτικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρη Παπαδογιάννη για τη νέα επιτυχία του Χανιώτη Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST