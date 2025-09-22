ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρη Παπαδογιάννη για τη νέα επιτυχία του Χανιώτη Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Χανιώτη Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη για τη νέα σπουδαία επιτυχία του, που γεμίζει με υπερηφάνεια όχι μόνο τα Χανιά αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Η επιμονή, η δύναμη ψυχής και η συνεχής προσπάθεια του Αντώνη Τσαπατάκη αποτελούν παράδειγμα ζωής και πηγή έμπνευσης για όλους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Ο Αντώνης Τσαπατάκης για ακόμη μία φορά μας κάνει υπερήφανους με την παρουσία και τις διακρίσεις του. Στον Ο.Α.Κ. αισθανόμαστε διπλά δικαιωμένοι: αφενός για την παράταση που δόθηκε, μετά από δικό του αίτημα, στην έναρξη των εργασιών Ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου Χανίων κατά έναν μήνα το περασμένο καλοκαίρι, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις προπονήσεις του· αφετέρου για το γεγονός πως σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι οι αθλητές του υγρού στίβου στα Χανιά θα έχουν στη διάθεσή τους μια εγκατάσταση αντάξια της αξίας τους και των μεγάλων διακρίσεων που έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο μας.»

Ο Ο.Α.Κ. παραμένει σταθερά στο πλευρό των αθλητών, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητισμό και τις υποδομές που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και τις προοπτικές της τοπικής κοινωνίας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
