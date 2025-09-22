ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Νεκρό βρέφος 2 μηνών – Συνελήφθησαν οι γονείς

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή κάνει λόγο για «ασφυκτικό θάνατο»
Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένα βρέφος μόλις δύο μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του στην Κρήτη.

Σύμφωνα με cretapost, οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έμεναν στις Καλύβες του Αποκόρωνα Χανιών και πήγαν να ξυπνήσουν το μωρό τους που βρισκόταν σε διπλανό κρεβατάκι.

Δυστυχώς, είδαν το βρέφος να μην ξυπνάει και κατάλαβαν πως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φινλανδών, η οποία βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές.

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη θεατρική παράσταση «Μαρία Πενταγιώτισσα» σε συνεργασία με το «Μικρό Θέατρο Ρεθύμνου»
Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρη Παπαδογιάννη για τη νέα επιτυχία του Χανιώτη Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη
