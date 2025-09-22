ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη θεατρική παράσταση «Μαρία Πενταγιώτισσα» σε συνεργασία με το «Μικρό Θέατρο Ρεθύμνου»

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την θεατρική παράσταση «ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ» σε συνεργασία
με το «ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το Σάββατο 27 και την
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.
Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 27/09/2025 στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γερανίου και στις 28/09/2025 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άδελε.

