Συγχαρητήρια δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την επιτυχία του Αντώνη Τσαπατάκη

Για μια ακόμα φορά ο Έλληνας παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση, Αντώνης Τσαπατάκης, κατέγραψε μια παγκόσμια επιτυχία κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε:

«Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Αντώνη Τσαπατάκη, στο αγώνισμα των 100μ. πρόσθιο SB4 ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, επιβεβαιώνει τη θέση του στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η θέληση, η επιμονή, η σωματική και ψυχική δύναμη και το αθλητικό πνεύμα είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, καθιστώντας τον πρότυπο για τους νέους.

Θερμά συγχαρητήρια στον Αντώνη και τους συνεργάτες του!».