ΚΡΗΤΗ

Συγχαρητήρια δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την επιτυχία του Αντώνη Τσαπατάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για μια ακόμα φορά ο Έλληνας παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση, Αντώνης Τσαπατάκης, κατέγραψε μια παγκόσμια επιτυχία κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε:

«Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Αντώνη Τσαπατάκη, στο αγώνισμα των 100μ. πρόσθιο SB4 ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, επιβεβαιώνει τη θέση του στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η θέληση, η επιμονή, η σωματική και ψυχική δύναμη και το αθλητικό πνεύμα είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, καθιστώντας τον πρότυπο για τους νέους.
Θερμά συγχαρητήρια στον Αντώνη και τους συνεργάτες του!».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Κανονικά διεξάγεται η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων...

0
– Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά την...

Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά του...

Λασίθι:Κανονικά διεξάγεται η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων...

0
– Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ μετά την...

Χανιά:Συγχαρητήρια δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Τι συμβαίνει όταν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής διδάσκει αρτοποιία;
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη θεατρική παράσταση «Μαρία Πενταγιώτισσα» σε συνεργασία με το «Μικρό Θέατρο Ρεθύμνου»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST