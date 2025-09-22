Ηράκλειο:Τι συμβαίνει όταν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής διδάσκει αρτοποιία;

Τεχνικές σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Φανταστείτε να μπαίνετε σε ένα εργαστήριο όπου ο άνθρωπος που προπονεί την Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας σας δείχνει τα μυστικά που κέρδισαν την 7η θέση παγκοσμίως…
Αυτό δεν είναι φαντασία. Αυτό είναι η νέα πραγματικότητα στη Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης.
Μια συνάντηση που αλλάζει τα δεδομένα
Στις 11 Νοεμβρίου, κάτι εξαιρετικό συμβαίνει στο Ηράκλειο:
Ο Διονύσης Βογιατζής – προπονητής που οδήγησε την Ελλάδα σε διεθνή βάθρα (Παρίσι 2024, Ρίμινι 2025) – συναντά τον Διαμαντή Παπαπαναγή – τον επιστήμονα που μελετά τα άλευρα για 28 χρόνια στους Μύλους Κρήτης.
Το αποτέλεσμα; Η πρώτη σχολή αρτοποιίας που συνδυάζει:
Winning techniques από διεθνείς διαγωνισμούς
Scientific knowledge από τριάντα χρόνια έρευνας
Business skills για την επαγγελματική σας αποκατάσταση
Δεν είναι απλά ένα σεμινάριο
Σε 180 ώρες hands-on εμπειρίας θα μάθετε:
🥖 Παραδοσιακά ψωμιά με σύγχρονες τεχνικές
🥐 Viennoiseries (Croissants, Brioche, Donuts)
🍕 Αυθεντική ιταλική πίτσα από τον Giorgio Manganiello
🧁 Ζαχαροπλαστική από τον βραβευμένο Κώστα Κουμάκη
💼 Επιχειρηματικές δεξιότητες που θα σας κάνουν ανταγωνιστικούς
Κάθε Τρίτη: Θεωρία online (18:00-21:15)
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή: Πρακτική στο εργαστήριο (18:00-21:15)
Γιατί οι περισσότεροι θα χάσουν αυτή την ευκαιρία