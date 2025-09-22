Ηράκλειο:Τι συμβαίνει όταν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής διδάσκει αρτοποιία;

Τεχνικές σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Φανταστείτε να μπαίνετε σε ένα εργαστήριο όπου ο άνθρωπος που προπονεί την Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας σας δείχνει τα μυστικά που κέρδισαν την 7η θέση παγκοσμίως…

Αυτό δεν είναι φαντασία. Αυτό είναι η νέα πραγματικότητα στη Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης.

Μια συνάντηση που αλλάζει τα δεδομένα

Στις 11 Νοεμβρίου, κάτι εξαιρετικό συμβαίνει στο Ηράκλειο:

Ο Διονύσης Βογιατζής – προπονητής που οδήγησε την Ελλάδα σε διεθνή βάθρα (Παρίσι 2024, Ρίμινι 2025) – συναντά τον Διαμαντή Παπαπαναγή – τον επιστήμονα που μελετά τα άλευρα για 28 χρόνια στους Μύλους Κρήτης.

Το αποτέλεσμα; Η πρώτη σχολή αρτοποιίας που συνδυάζει:

Winning techniques από διεθνείς διαγωνισμούς

Scientific knowledge από τριάντα χρόνια έρευνας

Business skills για την επαγγελματική σας αποκατάσταση

Δεν είναι απλά ένα σεμινάριο

Σε 180 ώρες hands-on εμπειρίας θα μάθετε:

🥖 Παραδοσιακά ψωμιά με σύγχρονες τεχνικές

🥐 Viennoiseries (Croissants, Brioche, Donuts)

🍕 Αυθεντική ιταλική πίτσα από τον Giorgio Manganiello

🧁 Ζαχαροπλαστική από τον βραβευμένο Κώστα Κουμάκη

💼 Επιχειρηματικές δεξιότητες που θα σας κάνουν ανταγωνιστικούς

Κάθε Τρίτη: Θεωρία online (18:00-21:15)

Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή: Πρακτική στο εργαστήριο (18:00-21:15)

Γιατί οι περισσότεροι θα χάσουν αυτή την ευκαιρία

