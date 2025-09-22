ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Τι συμβαίνει όταν ένας παγκόσμιος πρωταθλητής διδάσκει αρτοποιία;

Τεχνικές σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Φανταστείτε να μπαίνετε σε ένα εργαστήριο όπου ο άνθρωπος που προπονεί την Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας σας δείχνει τα μυστικά που κέρδισαν την 7η θέση παγκοσμίως…

Αυτό δεν είναι φαντασία. Αυτό είναι η νέα πραγματικότητα στη Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης.

Μια συνάντηση που αλλάζει τα δεδομένα

Στις 11 Νοεμβρίου, κάτι εξαιρετικό συμβαίνει στο Ηράκλειο:

Ο Διονύσης Βογιατζής – προπονητής που οδήγησε την Ελλάδα σε διεθνή βάθρα (Παρίσι 2024, Ρίμινι 2025) – συναντά τον Διαμαντή Παπαπαναγή – τον επιστήμονα που μελετά τα άλευρα για 28 χρόνια στους Μύλους Κρήτης.

Το αποτέλεσμα; Η πρώτη σχολή αρτοποιίας που συνδυάζει:

Winning techniques από διεθνείς διαγωνισμούς
Scientific knowledge από τριάντα χρόνια έρευνας
Business skills για την επαγγελματική σας αποκατάσταση
Δεν είναι απλά ένα σεμινάριο

Σε 180 ώρες hands-on εμπειρίας θα μάθετε:

🥖 Παραδοσιακά ψωμιά με σύγχρονες τεχνικές
🥐 Viennoiseries (Croissants, Brioche, Donuts)
🍕 Αυθεντική ιταλική πίτσα από τον Giorgio Manganiello
🧁 Ζαχαροπλαστική από τον βραβευμένο Κώστα Κουμάκη
💼 Επιχειρηματικές δεξιότητες που θα σας κάνουν ανταγωνιστικούς

Κάθε Τρίτη: Θεωρία online (18:00-21:15)
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή: Πρακτική στο εργαστήριο (18:00-21:15)

Γιατί οι περισσότεροι θα χάσουν αυτή την ευκαιρία

­

Προηγούμενο άρθρο
Ξεκίνησε από το Ρέθυμνο ο κύκλος ενημερωτικών ημερίδων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης για τις εθελοντικές ομάδες
Επόμενο άρθρο
Συγχαρητήρια δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την επιτυχία του Αντώνη Τσαπατάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
