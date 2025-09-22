Ξεκίνησε από το Ρέθυμνο ο κύκλος ενημερωτικών ημερίδων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης για τις εθελοντικές ομάδες

Ξεκίνησε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από το Ρέθυμνο ο κύκλος ενημερωτικών ημερίδων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε., με αντικείμενο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εθελοντικών ομάδων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Στην πρώτη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ρεθύμνου, καταγράφηκε μεγάλη συμμετοχή εθελοντών και στελεχών φορέων που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία.

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος τόνισε: «Οι εθελοντές αποτελούν το ζωντανό κύτταρο της Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Με αυταπάρνηση και συνέπεια βρίσκονται δίπλα στους πολίτες σε κρίσιμες στιγμές, ενισχύοντας την αλυσίδα προστασίας της κοινωνίας μας. Μέσα από τις σημερινές δράσεις θέλουμε να τους ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο, προσφέροντας επιπλέον γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές εισηγήσεις και εργαστήρια με αντικείμενα όπως: προστασία από κεραυνούς, ανάλυση αιτιών ατυχημάτων, πρακτικούς τρόπους πρόγνωσης του καιρού, θαλάσσια και ορεινή διάσωση, χρήση κόμπων, συνεργασία με εναέρια μέσα και διαχείριση επιχειρήσε

ων σε φυσικές καταστροφές.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, στον χαιρετισμό της, επισήμανε: «Οι εθελοντές είναι άνθρωποι που δρουν με αυταπάρνηση, όποτε και όπου χρειαστεί, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η προσφορά τους έχει διπλή αξία, γιατί πηγάζει από ηθική υποχρέωση και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι που σώζουν ανθρώπους. Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ιδιαίτερα θετικό για την Πολιτική Προστασία, και αυτό οφείλεται στη συνεργασία της Πυροσβεστικής με τις εθελοντικές ομάδες, τις οποίες ευχαριστώ θερμά».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Σαρρής, με τη σειρά του, ανέφερε ότι: «Οι εθελοντές αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει προσφορά, αλληλεγγύη και κοινωνική υπευθυνότητα. Η σημερινή τους παρουσία δείχνει το υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και αφοσίωσης που τους διακρίνει. Ως Πολιτική Προστασία της ΠΕ Ρεθύμνου, επενδύουμε στη συνεργασία μαζί τους, στηρίζουμε την εκπαίδευσή τους και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».

Η Διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. Μαρία Πετραντωνάκη, κλείνοντας τους χαιρετισμούς, επεσήμανε: «Η εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζει την ασφάλεια των μελών τους και των πολιτών, ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους μέσα από σύγχρονα πρωτόκολλα και ορθές πρακτικές, και προάγει τη συνοχή και τον συντονισμό τους στο πεδίο για το βέλτιστο αποτέλεσμα, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στο έργο των επαγγελματιών».

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Act4All, το οποίο βρίσκεται

σε εξέλιξη και προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων της Κρήτης με εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Ο κύκλος των ημερίδων συνεχίζεται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με στόχο να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε όλο το νησί.

Η Περιφέρεια Κρήτης, με τέτοιες πρωτοβουλίες, κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά στη δημιουργία μιας ισχυρής και ενιαίας αλυσίδας Πολιτικής Προστασίας, βασισμένης στη συνεργασία, την εκπαίδευση και τη συνεχή ετοιμότητα.