Ηράκλειο:Ξεκίνησε η δίκη για τον «κατά παραγγελία» εμπρησμό στα απορριμματοφόρα του δήμου Μαλεβιζίου

Τρεις κάθονται στο εδώλιο, ανάμεσα στους οποίους και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός, γνωστός επιχειρηματίας

Με μεγάλο ενδιαφέρον εκδικάζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η πόθεσης του εμπρησμού του στόλου των απορριμματοφόρων του δήμου Μαλεβιζίου που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι μία υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση και κλυδωνισμούς στο δήμο Μαλεβιζίου που αναπόφευκτα χρειάστηκε υπερπροσπάθεια για να βρει ξανά τον «βηματισμό» του μετά το αρχικό σοκ.

Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 09.30 το πρωί, ενώ πρώτος κλήθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, που καταθέτει αυτή την ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι από μέρους του δήμου έχει γίνει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ εκτός τον Δήμαρχο αναμένεται να καταθέσει και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.

Ένας 45χρονος, γνωστός επιχειρηματίας στην Κρήτη, είναι ο άνθρωπος που φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να «παρήγγειλε» την πυρπόληση των απορριμματοφόρων, ενώ στο εδώλιο μαζί του θα καθίσουν δύο ακόμα κρητικοί, ηλικίας 54 και 40 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί του εμπρησμού.

Αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρησμού από κοινού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και από τον οποίο προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Κατηγορούνται, ειδικότερα, ότι μεταμεσονύκτιες ώρες της 2ας Οκτωβρίου μετέβησαν στον χώρο του αμαξοστασίου με ένα μηχανάκι, έκοψαν με κόφτη την περίφραξη, μπήκαν μέσα και περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό τα απορριμματοφόρα, βάζοντας φωτιά.

Ο 45χρονος παραπέμπεται με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας αλλά και της απόπειρας εκβίασης με την ειδικότερη μορφή της βλάβης επιχείρησης. Και οι τρεις είναι στη φυλακή ως υπόδικοι. Στον 45χρονο αποδίδεται ότι ήταν εκείνος που προσέγγισε και έπεισε τον 54χρονο να προχωρήσει στον εμπρησμό, έναντι αμοιβής 5000 ευρώ.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο 45χρονος μετέφερε τον 54χρονο με δικό του αυτοκίνητο στο σημείο για να του υποδείξει τον χώρο, ενώ του προκατάβαλε σε δύο ισόποσες δόσεις 2000 ευρώ. Συμφωνήθηκε το υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί μετά την τέλεση της πράξης, ωστόσο δεν δόθηκε ποτέ.

Ως προς το κίνητρο, υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο ότι ο 45χρονος επιχειρηματίας επεδίωκε να συνάψει εκ νέου σύμβαση με το δήμο (είχε συνάψει σύμβαση προηγούμενα έτη) και έτσι πίστευε ότι εάν επερχόταν ολοκληρωτική καταστροφή του στόλου των απορριμματοφόρων, θα αποσταθεροποιούνταν πλήρως η ομαλή λειτουργία της περισυλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων και έτσι ο δήμος θα έπεφτε στην ανάγκη του.

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να απουσίαζε την επίμαχη νύχτα στην Αθήνα, αρνείται σταθερά και κατηγορηματικά κάθε ανάμιξη στην υπόθεση του εμπρησμού. Όσον αφορά πάλι τον 54χρονο, είναι ένας άνθρωπος με διακυμάνσεις στην απολογία του. Προανακριτικά φέρεται να κατονόμασε τον 45χρονο ως ηθικό αυτουργό, παραθέτοντας λεπτομέρειες των συναντήσεων και των επικοινωνιών τους.

Στην απολογία του στην ανακρίτρια επιχείρησε αρχικώς να ανασκευάσει, τελικά όμως επανέλαβε όσα είχε πει στην Αστυνομία, ενώ περίπου δύο μήνες μετά την προφυλάκιση του ζήτησε και έδωσε συμπληρωματική απολογία, αλλάζοντας όσα είχε πει μέχρι πρότινος. Από την υπεράσπιση παρουσιάζεται ως ένας προβληματικός άνθρωπος, με εξαρτήσεις από ουσίες και ακούσιες νοσηλείες λόγω ψυχιατρικού θέματος και εκ τούτου με «τρωθείσα αξιοπιστία».

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, πάντως, τα ευρήματα από τις σαρώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας αλλά και από τις τηλεφωνικές επαφές πριν και μετά τον καταστροφικό εμπρησμό.