Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο, Τρίτη 23/09, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χανίων “ΤΟ ΡΟΔΟ”

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 4η χρονιά, γεμίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Αύριο, Τρίτη 23/09/2025, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χανίων “ΤΟ ΡΟΔΟ” παρουσιάζει το δρώμενο: “Η ΣΤΡΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ”.

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, πρώτο σημείο εκκίνησης θα είναι το Νεώριο Μόρο. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γιαλί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Μητρόπολης.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των Συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που συμμετέχουν.

