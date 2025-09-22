Συναπάντημα 38 Ετών Ρεθύμνης Τίτου Συλλιγαρδάκη

20 Σεπτεμβρίου 2025

Εξ αφορμής της συμπληρώσεως 38 ετών από της εις Κύριον εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Τίτου (Συλλιγαρδάκη), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, τέλεσε, το πρωί του Σαββάτου, 20ής Σεπτεμβρίου 2025, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά Ιερού Μνημοσύνου, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον βίο και την πολυτίμητη μαρτυρία και προσφορά του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Τίτου, σημειώνοντας ότι για τον αοίδιμο Μητροπολίτη Τίτο ισχύει στον τόπο μας, στην Εκκλησία των Ρεθυμνίων, ο στίχος του τραγουδιού «σαν να μην πέρασε μια μέρα», δηλώνοντας πως η πληθωρική και χαρισματική παρουσία του μακαριστού Αρχιερέως σφράγισε κυριολεκτικώς τον τόπο και τους ανθρώπους του με τρόπο ευεργετικό.

Ακολούθησε, στην τράπεζα και το αρχονταρίκι της Μονής, φιλοξενία από πλευράς της Ιεράς Μονής, όπου παρόντες συγγενείς και πνευματικά τέκνα του μακαριστού Ιεράρχου είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν με ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο και την προσφορά του.