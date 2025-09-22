Ο Σεπτέμβρης φέρνει αύξηση 6% – “Η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα”

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Κ. Κώτσογλου, μιλά για την πορεία της σεζόν, την επιμήκυνση και τις νέες θεματικές μορφές τουρισμού

Ένα εξαιρετικά θετικό φθινόπωρο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Κυριάκο Κώτσογλου. Όπως τόνισε, ο Σεπτέμβριος παρουσιάζει τα ίδια ισχυρά χαρακτηριστικά του Ιουνίου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη χρονιά με αύξηση που θα φτάσει το 6% ή και λίγο παραπάνω.

«Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τον Σεπτέμβριο εξαιρετικό μήνα για διακοπές, ενώ οι μεγάλες μας αγορές, η Βρετανία και η Γερμανία, τον προτιμούν ιδιαίτερα. Πρόκειται για πιο ποιοτικό τουρισμό, που ξοδεύει περισσότερο», ανέφερε.

Σχετικά με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο κ. Κώτσογλου επεσήμανε πως αυτή δεν οφείλεται στους tour operators, αλλά στο γεγονός ότι «ο κόσμος ανακαλύπτει την ομορφιά της Κρήτης σε πιο δροσερές περιόδους» και στο ότι «η στρατηγική μας δεν περιορίζεται στον ήλιο και τη θάλασσα».

Παράλληλα, στάθηκε στη νέα στρατηγική «Πολύμορφη Κρήτη», που περιλαμβάνει εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως αναρρίχηση, περιήγηση στην ενδοχώρα, προσκυνηματικούς χώρους, γαμήλιο, γαστρονομικό και τουρισμό ευεξίας. «Μην ξεχνάτε ότι το 2026 η Κρήτη είναι η Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης», τόνισε.

«Η Πολύμορφη Κρήτη είναι ο δεύτερος μεγάλος στρατηγικός μας άξονας μετά τη Διάσημη Κρήτη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιμήκυνση θα γίνει ουσιαστική μόνο αν εξασφαλιστεί η παρουσία αεροπορικών εταιρειών και κατά τη χειμερινή περίοδο.