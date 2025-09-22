ΚΡΗΤΗ

Ο Σεπτέμβρης φέρνει αύξηση 6% – “Η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Κ. Κώτσογλου, μιλά για την πορεία της σεζόν, την επιμήκυνση και τις νέες θεματικές μορφές τουρισμού
Ένα εξαιρετικά θετικό φθινόπωρο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Κυριάκο Κώτσογλου. Όπως τόνισε, ο Σεπτέμβριος παρουσιάζει τα ίδια ισχυρά χαρακτηριστικά του Ιουνίου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη χρονιά με αύξηση που θα φτάσει το 6% ή και λίγο παραπάνω.

«Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τον Σεπτέμβριο εξαιρετικό μήνα για διακοπές, ενώ οι μεγάλες μας αγορές, η Βρετανία και η Γερμανία, τον προτιμούν ιδιαίτερα. Πρόκειται για πιο ποιοτικό τουρισμό, που ξοδεύει περισσότερο», ανέφερε.

Σχετικά με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο κ. Κώτσογλου επεσήμανε πως αυτή δεν οφείλεται στους tour operators, αλλά στο γεγονός ότι «ο κόσμος ανακαλύπτει την ομορφιά της Κρήτης σε πιο δροσερές περιόδους» και στο ότι «η στρατηγική μας δεν περιορίζεται στον ήλιο και τη θάλασσα».

Παράλληλα, στάθηκε στη νέα στρατηγική «Πολύμορφη Κρήτη», που περιλαμβάνει εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως αναρρίχηση, περιήγηση στην ενδοχώρα, προσκυνηματικούς χώρους, γαμήλιο, γαστρονομικό και τουρισμό ευεξίας. «Μην ξεχνάτε ότι το 2026 η Κρήτη είναι η Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης», τόνισε.

«Η Πολύμορφη Κρήτη είναι ο δεύτερος μεγάλος στρατηγικός μας άξονας μετά τη Διάσημη Κρήτη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιμήκυνση θα γίνει ουσιαστική μόνο αν εξασφαλιστεί η παρουσία αεροπορικών εταιρειών και κατά τη χειμερινή περίοδο.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συναπάντημα 38 Ετών Ρεθύμνης Τίτου...

0
20 Σεπτεμβρίου 2025 Εξ αφορμής της συμπληρώσεως 38 ετών από...

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ...

0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...

Συναπάντημα 38 Ετών Ρεθύμνης Τίτου...

0
20 Σεπτεμβρίου 2025 Εξ αφορμής της συμπληρώσεως 38 ετών από...

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ...

0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου
Επόμενο άρθρο
Συναπάντημα 38 Ετών Ρεθύμνης Τίτου Συλλιγαρδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Συναπάντημα 38 Ετών Ρεθύμνης Τίτου Συλλιγαρδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
20 Σεπτεμβρίου 2025 Εξ αφορμής της συμπληρώσεως 38 ετών από...

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση τρέχει να φέρει στη Βουλή τις εξαγγελίες...

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Πώς ένα σφάλμα σχεδόν παράλυσε την Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Χάκερ έριξαν προσωρινά τα αυτόματα συστήματα τσεκ-ιν σε Χίθροου,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST