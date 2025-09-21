Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο χώρο του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου την 21/09/2025 και μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση λειτουργίας του, ο ΧΥΤΑ θα παραμείνει κλειστός και δεν θα δέχεται την απόρριψη νέων απορριμμάτων.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι δημότες να συνδράμουν στο έργο της καθαριότητας και να κρατήσουν τα απορρίμματά τους στις οικίες τους μέχρι να λειτουργήσει εκ νέου ο ΧΥΤΑ και να είναι δυνατή η καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την βοήθεια στο έργο μας.