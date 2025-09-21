ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Διπλή τραγωδία στον ΕΓΟΗ: Υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματά της και η 36χρονη Μαρία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία της άτυχης κοπέλας.

Δραματικό τέλος γράφτηκε σήμερα Κυριακή και για τη Μαρία, το δεύτερο θύμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από ένα μήνα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του 40χρονου Νίκου Καλυβιανάκη, πατέρα 2 μικρών παιδιών.

Η 36χρονη Μαρία, νοσηλευόταν από τις 23 Αυγούστου στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή κι έδινε μάχη για τη ζωή της στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων.

Δυστυχώς τα εγκαύματά της ήταν τόσο βαριά που η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη, παρά τη συγκινητική ανταπόκριση δεκάδων ανθρώπων που είχαν σπεύσει να δώσουν αίμα για την άτυχη κοπέλα.

Σήμερα, Κυριακή, η 36χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματά της, βυθίζοντας στο πένθος συγκενείς και φίλους που όλο αυτόν τον καιρό ήλπιζαν σε ένα θαύμα.

 

Cretalive

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ...

0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...

Ηράκλειο: 16χρονη λιποθύμησε από κατανάλωση αλκοόλ –...

0
Η ανήλικη προμηθεύτηκε ποτά από περίπτερο, με τον υπεύθυνο...

Λασίθι:Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ...

0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο...

Ηράκλειο: 16χρονη λιποθύμησε από κατανάλωση αλκοόλ –...

0
Η ανήλικη προμηθεύτηκε ποτά από περίπτερο, με τον υπεύθυνο...
ΠΚ team
ΠΚ team
