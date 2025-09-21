Διπλή τραγωδία στον ΕΓΟΗ: Υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματά της και η 36χρονη Μαρία

Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία της άτυχης κοπέλας.
Δραματικό τέλος γράφτηκε σήμερα Κυριακή και για τη Μαρία, το δεύτερο θύμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από ένα μήνα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του 40χρονου Νίκου Καλυβιανάκη, πατέρα 2 μικρών παιδιών.
Η 36χρονη Μαρία, νοσηλευόταν από τις 23 Αυγούστου στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή κι έδινε μάχη για τη ζωή της στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων.
Δυστυχώς τα εγκαύματά της ήταν τόσο βαριά που η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη, παρά τη συγκινητική ανταπόκριση δεκάδων ανθρώπων που είχαν σπεύσει να δώσουν αίμα για την άτυχη κοπέλα.
Σήμερα, Κυριακή, η 36χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα εγκαύματά της, βυθίζοντας στο πένθος συγκενείς και φίλους που όλο αυτόν τον καιρό ήλπιζαν σε ένα θαύμα.
Cretalive