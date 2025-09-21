Ηράκλειο: 16χρονη λιποθύμησε από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις!

- Tags
- Αλκοόλ
2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από το Χαμόγελο του Παιδιού
Κ. Γιαννόπουλος: “Τα παιδιά στα μουσικά σχολεία δεν δέχονται...
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης
Οι τρεις χώρες, η μία μετά την άλλη μέσα...
Θρήνος για τη Μαρία: Έσβησε η 36χρονη μετά από έναν μήνα μάχης με τα εγκαύματα
Η 36χρονη Μαρία έφυγε από τη ζωή έναν μήνα...
Λασίθι:Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
«Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας...