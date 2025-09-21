ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 16χρονη λιποθύμησε από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ανήλικη προμηθεύτηκε ποτά από περίπτερο, με τον υπεύθυνο και τον ιδιοκτήτη να οδηγούνται στις αρχές.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όταν μια 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Η έρευνα έδειξε ότι η 16χρονη είχε προμηθευτεί τα αλκοολούχα ποτά από περίπτερο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη τόσο του υπεύθυνου όσο και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, που απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από το...

0
Κ. Γιαννόπουλος: “Τα παιδιά στα μουσικά σχολεία δεν δέχονται...

Θρήνος για τη Μαρία: Έσβησε η 36χρονη...

0
Η 36χρονη Μαρία έφυγε από τη ζωή έναν μήνα...

2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από το...

0
Κ. Γιαννόπουλος: “Τα παιδιά στα μουσικά σχολεία δεν δέχονται...

Θρήνος για τη Μαρία: Έσβησε η 36χρονη...

0
Η 36χρονη Μαρία έφυγε από τη ζωή έναν μήνα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από το Χαμόγελο του Παιδιού
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST