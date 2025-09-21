Ηράκλειο: 16χρονη λιποθύμησε από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις!

Η ανήλικη προμηθεύτηκε ποτά από περίπτερο, με τον υπεύθυνο και τον ιδιοκτήτη να οδηγούνται στις αρχές. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όταν μια 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία. Η έρευνα έδειξε ότι η 16χρονη είχε προμηθευτεί τα αλκοολούχα ποτά από περίπτερο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη τόσο του υπεύθυνου όσο και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, που απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες.