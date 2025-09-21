2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από το Χαμόγελο του Παιδιού

Κ. Γιαννόπουλος: “Τα παιδιά στα μουσικά σχολεία δεν δέχονται μπούλινγκ”.
Με την αθρόα συμμετοχή παιδιών και γονέων, ολοκληρώνεται σήμερα στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η 2η Γιορτή Παιδιού που διοργανώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε μοναδικές εμπειρίες παιχνιδιού και δημιουργίας, σε μία εκδήλωση που συνδυάζει ψυχαγωγία και προσφορά.
Εκατοντάδες μικροί επισκέπτες ζουν δημιουργικές στιγμές μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων, όπως πατίνια, κεραμική, ιππασία, ρομποτική, ποδόσφαιρο, αναρρίχηση, σκάκι και αισθητηριακά παιχνίδια, ενώ λειτουργεί και σχολικό bazaar, όπου οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν είδη για τη νέα σχολική χρονιά. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων του «Χαμόγελου».
“Πρέπει να ανοίξουμε την κοινωνία στα παιδιά…τα παιδιά στα μουσικά σχολεία δεν δέχονται μπούλινγκ”, ανέφερε χαρακτηριστικά, με αφορμή την εκδήλωση, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος.
Cretalive