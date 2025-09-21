ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Θρήνος για τη Μαρία: Έσβησε η 36χρονη μετά από έναν μήνα μάχης με τα εγκαύματα

Η 36χρονη Μαρία έφυγε από τη ζωή έναν μήνα μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη αποδείχθηκαν μοιραία, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία
Έφυγε από τη ζωή η 36χρονη Μαρία, η οποία εδώ και έναν μήνα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο 36% του σώματός της και όλο αυτό το διάστημα υποστηριζόταν μηχανικά, δίνοντας έναν σκληρό αγώνα ζωής. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μαρία δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν φωτιά ξέσπασε στα αποδυτήρια του ανενεργού γηπέδου. Μαζί με τη Μαρία, μέσα στον χώρο βρισκόταν και ένας 40χρονος, ο οποίος επίσης υπέστη σοβαρά εγκαύματα αλλά κατάφερε να βγει μόνος του, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου, με τους πολίτες να παρακολουθούν συγκλονισμένοι την επιχείρηση απεγκλωβισμού και να ξεσπούν σε δάκρυα τη στιγμή που οι πυροσβέστες έβγαζαν τη γυναίκα αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε οχήματα, 15 πυροσβέστες και κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ, που κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η Μαρία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ για τη στήριξή της είχε γίνει έκκληση για αίμα. Ωστόσο, τα σοβαρά εγκαύματα που κάλυπταν μεγάλο μέρος του σώματός της αποδείχθηκαν μοιραία.

Υπενθυμίζεται ότι τραγική ήταν η κατάληξη και για τον 40χρονο Νίκο Καλυβιανάκη, καθώς και εκείνος είχε εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, μεταφέρθηκε χθες εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

Ο άτυχος Νίκος ήταν πατέρας δύο παιδιών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην αθλητική κοινωνία του Ηρακλείου, μιας και ήταν παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, είχε διατελέσει πρόεδρος της ΑΕ Κρητών, ενώ τα τελευταία χρόνια διαχειριζόταν το καφέ στο γήπεδο του ΕΓΟΗ. https://www.neakriti.gr/

Λασίθι:Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
2η Γιορτή Παιδιού στο Ρέθυμνο από το Χαμόγελο του Παιδιού
