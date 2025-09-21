ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με επίγεια μέσα και ελικόπτερα, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίου Νικολάου και τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, δίνουν μια δύσκολη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η προσπάθεια αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη με στόχο να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή χωματοκάλυψη.

Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν και παραμένει η ασφάλεια όλων των εργαζομένων, η αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς και η διασφάλιση ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων θα συνεχιστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Παρακαλούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, ώστε να περιοριστεί, όσο είναι εφικτό, η απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Με τη συλλογική προσπάθεια όλων μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να αγωνίζεται καθημερινά, ώστε η πόλη και οι κοινότητές μας να παραμένουν καθαρές και ασφαλείς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας».

Κρήτη, γη ευφορίας και θλίψης
Θρήνος για τη Μαρία: Έσβησε η 36χρονη μετά από έναν μήνα μάχης με τα εγκαύματα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
