Δήμος Ρεθύμνης:Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρικοί φορτιστές στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου λόγω βανδαλισμού – Σημαντικό το κόστος αποκατάστασης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης ότι οι ηλεκτρικοί φορτιστές οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου τέθηκαν εκτός λειτουργίας, έπειτα από νέο περιστατικό βανδαλισμού που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση, καθώς πρόκειται για καταστροφή δημόσιας υποδομής που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών και στο πλαίσιο της προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Οι ενέργειες μιας ελάχιστης μειοψηφίας στερούν από το κοινωνικό σύνολο μια σημαντική υπηρεσία, δημιουργώντας παράλληλα οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο και, κατ’ επέκταση, για όλους τους δημότες.

Για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου τεχνικού συνεργείου από την Αθήνα, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Λόγω της έκτασης των βλαβών και των χρόνων παράδοσης των εξαρτημάτων, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος επαναλειτουργίας των φορτιστών. Σημειώνεται ότι το κόστος αποκατάστασης της συγκεκριμένης ζημιάς εκτιμάται περίπου στις 5.000 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βανδαλισμού και καταστροφής δημόσιας περιουσίας. Η διατήρηση και προστασία των κοινόχρηστων υποδομών αποτελεί υπόθεση όλων μας και προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η χρήση των φορτιστών παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο Ρεθύμνης, στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της εξυπηρέτησης πολιτών και επισκεπτών. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμού, καθώς και η κακή και αλόγιστη χρήση των υποδομών, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών, καθιστούν αναγκαία την επιβολή χρέωσης για τη χρήση τους.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ζητεί την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αναστάτωση και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φορτιστές να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατό.