Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που εξασφαλίζουν σύνταξη στα 62

Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 67 με βάση χρόνια ασφάλισης, πλασματικά χρόνια ή ειδικές κατηγορίες.
Πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την εργασία και να λάβουν σύνταξη πριν από το 67ο έτος, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα και εξατομικευμένα κριτήρια.
1. Σύνταξη στα 60–62 με 35ετία έως το 2012
Άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης έως και το 2012, κατοχυρώνουν θεμελίωση για σύνταξη μεταξύ 60 και 62 ετών. Ανάλογα με το έτος που έκλεισαν τα 60 ή που συμπλήρωσαν την 35ετία, η ηλικία συνταξιοδότησης κυμαίνεται από περίπου 60,3 έως 62 ετών το 2022 και μετά.
2. Σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης (και πλασματικά)
Όλοι οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62, εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης — είτε μέσω πραγματικών είτε μέσω πλασματικών ετών (έως 5 έτη)
3. Γυναίκες με 35ετία στο ΕΤΑΑ έως το 2012
Ασφαλισμένες με 35ετία ως το 2012 μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα και να κατοχυρώσουν ηλικίες σύνταξης από 58 έως 62, ανάλογα με το έτος που έκλεισαν αυτά τα 35 έτη. Ενδεχομένως να κάνουν χρήση πλασματικών ετών για τη συμπλήρωσή τους.
4. Ειδικές περιπτώσεις στο ΕΤΑΑ για γυναίκες
Ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο Ταμείο Νομικών με 25ετία ως το 2010, καθώς και στο ΤΣΑΥ με 21,6 έτη, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 60. Για παράδειγμα, όσες έκλεισαν τα 60 το 2021 θα πάρουν σύνταξη στα 66,2 ετών και το 2022 στα 67.
5. Μειωμένη σύνταξη στα 62 για «νέους» ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993)
Ασφαλισμένοι που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1‑1‑1993 μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία
