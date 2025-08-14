Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης

Για δεύτερη χρονιά οι γυναίκες «συναντούν» το Φεστιβάλ Κρήτης, σε μια γιορτή πολιτισμού, δημιουργίας και έμπνευσης, με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Κρήτη, με ελεύθερη είσοδο.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, Γωγώ Μηλάκη: «Το Φεστιβάλ Κρήτης ανοίγει τις «πύλες» του στη φωνή, το ταλέντο και τη δημιουργικότητα γυναικών καλλιτέχνιδων. Η παράλληλη δράση του Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες» ενσωματώνει μουσική, χορό, κινηματογράφο και εικαστικές τέχνες σε μια πολυδιάστατη εμπειρία, που αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών στον σύγχρονο πολιτισμό».

Από την ιερή ενθύμηση της Παυλίνας Τσιάτσιου στη Γαύδο, μέχρι τα παράξενα όνειρα του Ανυφαντού των Ανωγείων, τις χορωδιακές συναντήσεις των μαεστρίνων του Ρεθύμνου, τις μουσικές αφηγήσεις της Μαρίας Λούκα και της Νίκης Ξυλούρη στο Ηράκλειο, το «ταξίδι» της Ερήνης στη Μικρασία, τις μοναδικές περιπλανήσεις στον κόσμο της μουσικής της Ιωάννας Καβρουλάκη, της Αμαλίας Ασκορδαλάκη και της Ελεάννας Πιτσικάκη στη Σητεία, την Ιεράπετρα, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, περνώντας μέσα από πόρτες που ανοίγουν δρόμους σε κόσμους αθέατους που συνδέουν το χθες με το σήμερα, οι «Γυναίκες συναντούν το Φεστιβάλ Κρήτης» και «υφαίνουν» το νήμα της μνήμης, της ταυτότητας και της δημιουργίας, το νήμα της ίδιας της ζωής.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης:

1.Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025, «Παγκόσμια Ημέρα Φάρου» | Μουσειακός Χώρος Φάρου Γαύδου | Παράσταση Χορού με την Παυλίνα Τσιάτσιου «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΙΕΡΗ ΕΝΘΥΜΗΣΗ». Μία μεταφορά της αρχαίας ελληνικής μας τέχνης. Μια ωδή στον χορό από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Ένα ταξίδι διαχρονικής ευγνωμοσύνης και φόρος τιμής στις γυναίκες, την Κρήτη και τον ιερό τόπο της Γαύδου. Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία Παυλίνα Τσιάτσιου. Ώρα Έναρξης: 19:30.

2. Κυριακή, 31 Αυγούστου & Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, «Φεστιβάλ Ανυφαντού» | Ανώγεια | Το φεστιβάλ «Ανυφαντού» είναι ένα νέο, διαθεματικό φεστιβάλ αφιερωμένο στη γυναίκα δημιουργό, αντλώντας έμπνευση από την τέχνη της ύφανσης — μια πράξη με βαθύ συμβολισμό, η οποία μεταφράζεται στη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης. Φιλοξενεί και υφαίνει έναν χώρο ελεύθερης έκφρασης, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία, ευαισθητοποιώντας σε κοινωνικά διαφυλετικά ζητήματα. Στόχος του είναι να ενώσει παράδοση και σύγχρονες μορφές, να μετατρέψει τον τόπο των Ανωγείων σε ενεργό συνομιλητή της καλλιτεχνικής αναζήτησης και να αναδείξει πρωτότυπα έργα που εμπνέουν και συγκινούν.

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025:

11:30-14:00 & 18:30-20:00 στο Κινηματοθέατρο του Δήμου Ανωγείων, Προβολές ταινιών: “Και το ανύφαντο”, Επιμέλεια: Σύσηλο Πολιτιστικός Οργανισμός για τη Μουσική και τις Τέχνες | 20:00-21:00 στην πλατεία Λιβάδι, Περαχώρι, Προβολή και Ομιλία από τη Νίκη Ρουμπάνη (Ζωγράφος και ερευνήτρια, Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης) | 21:30-23:00 στον Τόπο του Βοσκού, Solo Performance από την Μαρία Μανουκιάν και Μουσική Παράσταση – «Ανυφαντού – Είδα ένα παράξενο όνειρο» με τις Νίκη Ξυλούρη και Maria-Christina Harper.

Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2025:

11:00-14:00 στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανωγείων/Μαθητική Εστία, Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού: «Inner Globe» με τη Μαρία Μανουκιάν | 17:15 – 19:00 στο Κινηματοθέατρο Δήμου Ανωγείων Προβολές ταινιών: “Και το ανύφαντο”, Επιμέλεια: Σύσηλο Πολιτιστικός Οργανισμός για τη Μουσική και τις Τέχνες | 20:30-21:30 στο Ιδαίον Άντρον, Μουσική Παράσταση: «Αόρατη Βροχή» με τον Γιώργη Ξυλούρη και τον Γιάννη Αγγελάκα.

3. Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025 | Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ», Ηράκλειο | Μουσική Συναυλία με τη Μαρία Λούκα και τη Νίκη Ξυλούρη «Όταν οι φωνές ενώνονται…». Σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες συνεχίζουν να δημιουργούν, να τραγουδούν, να αφηγούνται και να αντέχουν, η ανάγκη για αυθεντικές, βαθιά ανθρώπινες συνεργασίες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σε μια εποχή που ζητά επανασυνδέσεις με τις ρίζες και ταυτόχρονα νέους τρόπους έκφρασης, δυο γυναίκες ενώνουν δυνάμεις για να μιλήσουν για το τραύμα, την αντοχή, τη μνήμη, την κοινότητα. Μια σύμπραξη λόγου και μουσικής, ρυθμού και σιωπής. Ώρα Έναρξης: 21:00.

4. Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 | Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», Ηράκλειο | Μουσική Συναυλία με την Αμαλία Ασκορδαλάκη και τον Πάνο Τσίτσικα με τη συμμετοχή του Χορωδιακού Συνόλου Apollo Voice Ensemble του Ιστορικού Μουσικού Συλλόγου «Απόλλων» «ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ Τ’ ΌΝΕΙΡΟ ΜΟΥ»:

Μια μουσική περιπλάνηση μέσα στο φωτεινό, ολάνθιστο σύμπαν του Μίκη. Μέσα στον ιλιγγιώδη στροβιλισμό της προσωπικότητας και της μουσικής του παγκόσμιου Έλληνα Μίκη, αξεχώριστα εναλλάσσονται μέσα μας συναισθήματα βαθιά, που ακουμπούν στην ποίηση, στον έρωτα, στην παρέα, στον αγώνα, στη θάλασσα, αλλά και στη γυναίκα… Εκείνη που ενδύεται άλλοτε τη φιγούρα της Μαρίνας «πράσινο μου αστέρι φως του Αυγερινού», άλλοτε της Μαργαρίτας «μάγισσας» κι άλλοτε της Μυρτιάς «στα παραθύρια τα πλατιά». Ώρα Έναρξης 21:00.

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Χανιά. Ώρα Έναρξης 21:00.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025, Κεντρική Πλατεία Σητείας. Ώρα Έναρξης 21:00.

5. Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 | Αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου | Μουσική Συναυλία «Ερήνη-Φως: Μια μικρασιάτικη Ιστορία». Η Ερήνη, Ηρακλειώτισσα ερμηνεύτρια με διεθνή διαδρομή, επιστρέφει στην Κρήτη με το “Φως”, μια παράσταση με μικρασιατικά τραγούδια σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις, συνδυασμένα με οπτικοακουστικό υλικό, που φωτίζουν τη μικρασιατική της κληρονομιά και την οικογενειακή της ιστορία.

Το έργο ζωντανεύει την πολιτιστική παρακαταθήκη των Μικρασιατών προσφύγων και Μικρασιατισσών προσφυγισσών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των κρητικών κοινοτήτων ως φορέων μνήμης και δημιουργίας. Ώρα Έναρξης 21:00.

6. Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Θέατρο Ερωφίλη, Φορτέτζα, Ρέθυμνο | Μουσική Συναυλία, «Φθινοπωρινή Χορωδιακή Συνάντηση», από τις «Μαεστρίνες». Συμπράττουν οι χορωδίες: Μικτή χορωδία του Συνδέσμου Καλών Τεχνών -Ωδείο Ρεθύμνου-«Chorus Rettimo Cantus», Δημοτική χορωδία Ρεθύμνου, Μικτή χορωδία Πανεπιστημίου Κρήτης UOC Chorus, Μικτή χορωδία ΕυΡΙΘΥ Chorus. Οι «Μαεστρίνες» μάς προσκαλούν σε ένα φθινοπωρινό μουσικό ταξίδι,

ντυμένο με μελωδίες λαϊκών, έντεχνων και παραδοσιακών τραγουδιών. Ώρα Έναρξης 21:00.

7. Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Λιμάνι Ιεράπετρας | Μουσική Συναυλία με την Ιωάννα Καβρουλάκη «YFANTO II». Ένα μουσικό ταξίδι που «κουβαλάει» στοιχεία της φύσης, αλλά και της πόλης, άλλοτε αέρινο και κινηματογραφικό, άλλοτε ρυθμικό και χορευτικό. Ώρα Έναρξης 21:00.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Κεντρική Πλατεία Σητείας | Μουσική Συναυλία με την Ιωάννα Καβρουλάκη «YFANTO II». Ώρα Έναρξης 21:00.

9. Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου | Αίθουσα Συναυλιών, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου | Μουσική Συναυλία με την Ελεάννα Πιτσικάκη «Άρωμα γυναίκας, μάνας, μουσικής, ανάμνησης». Η μουσική, η ανάμνηση, η χαρά, η στενοχώρια, η μοναξιά. Όλα γένους θηλυκού. Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες, τη μνήμη και τη ρίζα. Ώρα Έναρξης: 21:00.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025 | Ωδείο, Ρέθυμνο | Μουσική Συναυλία με την Ελεάννα Πιτσικάκη. Ώρα Έναρξης: 21:00.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025 | Μουσείο «Θύραθεν», Ηράκλειο | Μουσική Συναυλία με την Ελεάννα Πιτσικάκη. Ώρα Έναρξης: 20:30.

10. Εικαστική Έκθεση «Περάσματα Γυναικών», της Άννας Σαλούστρου | Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (Οδός: Νυμφών 3) | Διάρκεια: 10 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 10:00–13:00 & 17:00–20:00, Σάββατα:

10:00–13:00, Κυριακές και Αργίες κλειστά | Εγκαίνια: 10 Δεκεμβρίου, ώρα: 18:00 | Πόρτες που άνοιξαν, πόρτες που έκλεισαν, ιστορίες που άφησαν το αποτύπωμά τους. Από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου στο σήμερα, οι παλιές ξύλινες πόρτες αποκτούν νέα ζωή και μιλούν για τη διαδρομή, την αντοχή και τη φωνή των γυναικών. Οι πόρτες λειτουργούν ως σύμβολα περασμάτων – τόσο φυσικών όσο και υπαρξιακών – ενώ οι ακουαρέλες, άλλοτε λεπτεπίλεπτες και άλλοτε τολμηρές, αποδίδουν το άυλο, το εσωτερικό και το αφανές.

Παράλληλες δράσεις στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου

Σάββατο 20/12/2028. Ώρα: 18:00

Ποιητική βραδιά αφιερωμένη στην ποιήτρια Βικτωρία Θεοδώρου (1925-2019), εκπρόσωπο της Β’ Μεταπολεμικής Γενιάς, η οποία τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Ίδρυμα Καλοκαιρινού Ορφανοτροφείο Παρθεναγωγείο Ηρακλείου.

Σάββατο 27/12/2025. Ώρα: 18:00

Ποιητική βραδιά με θέμα τις «πόρτες» και τη συμβολική τους διάσταση.