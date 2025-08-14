Δήμος Χερσονήσου:Κατάργηση στάσης λεωφορείων υπεραστικής γραμμής ΚΤΕΛ

Οι υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο της σύνταξης και έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης και λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην περιοχή, προχώρησαν στην επανεξέταση των στάσεων λεωφορείων του υπεραστικού ΚΤΕΛ, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Λιμένος Χερσονήσου, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 2963/01 και Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003), μετακίνησαν συγκεκριμένες στάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από συγκεκριμένο επαγγελματία, ιδιοκτήτη καταστήματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, το αρμόδιο δικαστήριο με προσωρινή διαταγή ακύρωσε τη μετεγκατάσταση της πλέον σημαντικής και κεντρικής στάσης του ΚΤΕΛ, με το σκεπτικό της απρόσκοπτης εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

Ο Δήμος Χερσονήσου θα σεβαστεί την απόφαση του δικαστηρίου και θα προσαρμοστεί σε όλα όσα αυτή επιβάλλει. Είναι δύσκολο όμως να εξευρεθεί νέος χώρος μετεγκατάστασης της συγκεκριμένης στάσης που να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, τόνισε για το θέμα αυτό: «Πάντα στην καθημερινή λειτουργία μας και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων μας, πορευόμαστε με γνώμονα την υπηρέτηση του δημόσιου τοπικού συμφέροντος, την τήρηση της αρχής της νομιμότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Κατά τη συνταγματική επιταγή ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, η δημόσια υγεία και σωματική ακεραιότητα των πολιτών, αποτελούν εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου και είναι κύρια ατομικά δικαιώματα.

Αδυνατώ να κατανοήσω ότι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια, πράγματα κοινόχρηστα, αντί να ικανοποιούν το δημόσιο συμφέρον και την ομαλή λειτουργία της Πόλης, οφείλουν να υποστηρίζουν την εκμετάλλευση των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Ο Δήμος γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τις τοπικές συνθήκες, οφείλει άμεσα και αυτοβούλως να παρεμβαίνει και να διορθώνει πράγματα που δεν συμβαδίζουν με το νόμο και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό κάναμε και στην περίπτωση της στάσης που μετακινήσαμε, ώστε να υπάρχει η νόμιμη απόστασή της από τη διάβαση των πεζών.

Η εφαρμογή της απόφασης του δικαστηρίου θα δημιουργήσει ταλαιπωρία σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών της περιοχής μας, η οποία επιτείνεται και από το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή της υψηλής τουριστικής περιόδου. Λυπούμαστε που κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν υπάρχει κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων του Δήμου, που επιδιώκουν την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.

Ζητούμε συγγνώμη από τους χιλιάδες επισκέπτες μας, οι οποίοι συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν τόσα χρόνια με αγάπη και επιμονή, για την ταλαιπωρία που θα υποστούν. Αποτελούμε τον κύριο τουριστικό προορισμό της χώρας, με 200.000 τουριστικές κλίνες, με τεράστια συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας και την απασχόληση.

Μια υπεύθυνη και βιώσιμη τουριστική πολιτική προϋποθέτει πλήρη και αποτελεσματικό σχεδιασμό και, κυρίως, εμπιστοσύνη προς την Αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελεί θεσμό κοντά στον πολίτη και με δυνατότητες να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός τόπου.»