Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους 25 εκτελεσθέντες της Γέργερης και της Νυβρίτου

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμήν των ηρώων της Γέργερης και της Νυβρίτου, που εκτελέσθηκαν στις 14 Αυγούστου 1944, από τα γερμανικά στρατεύματα. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στο εξωκκλήσι της Παναγίας Χανουτιάς (Κεράς) και ακολούθησε πομπή με την σημαία στην μνήμη των 25 εκτελεσθέντων, από τον τόπο κράτησης ως τον τόπο εκτέλεσής τους.

Στην συνέχεια, τελέστηκαν μνημόσυνο στο εξωκκλήσι της Παναγίας και επιμνημόσυνη δέση στο Μνημείο Πεσόντων, προσκλητήριο νεκρών, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμοί – πανηγυρικός λόγος από τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Κρουσανιωτάκη, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, στον σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Το αίμα αυτών των γενναίων ανδρών, που πότισε το χώμα της Γέργερης, έγινε λίπασμα ώστε αυτή η γη να ανθίσει ξανά.

Η θυσία τους έγινε θρύλος, που, χρόνο με τον χρόνο, θέριευε και πάνω του γαντζώθηκαν οι χήρες, τα ορφανά, οι χαροκαμένες μητέρες, οι συγγενείς, οι νέοι… Οι άνθρωποι που μετέτρεψαν τον πόνο, την απελπισία και την δικαιολογημένη οργή σε φως, δύναμη, αγάπη, δημιουργία. Είμαστε, σήμερα, εδώ για να υποκλιθούμε, με συγκίνηση και σεβασμό, σε εκείνους που έφυγαν, αλλά και σε εκείνους που έμειναν πίσω.

Για να διασφαλίσουμε ότι η ιστορική μνήμη θα μείνει, για πάντα, ζωντανή. Για να βροντοφωνάξουμε ότι, σε αυτόν τον τόπο, το φως της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ανθρωπιάς θα συντρίβει, πάντα, το σκοτάδι και το μίσος».

Η εκδήλωση μνήμης και τιμής ολοκληρώθηκε με ποδηλατοδρομία, με την συμμετοχή μικρών παιδιών, που έστειλαν το δικό τους, ηχηρό, μήνυμα ελπίδας και κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων. Μετά το πέρας του μνημοσύνου, προσφέρθηκαν κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γέργερης και καφές στον Σύλλογο Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γέργερης από τους τοπικούς φορείς.

Στεφάνια κατέθεσαν: ο Νικόλαος Κοκολάκης, τέκνο του εκτελεσθέντος Κοκολάκη Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος των οικογενειών των ηρώων, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, εκπρόσωπος του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, εκπρόσωπος της βουλευτή Ελένης Βατσινά, ο εκπρόσωπος της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Ιάκωβος Ζαχαριάκης,

ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Δημήτρης Βρύσαλης, ο εκπρόσωπος της κομματικής οργάνωσης ΚΚΕ Μεσαράς Μιχάλης Μανιαδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης, οι αντιδήμαρχοι Στέλιος Σηφάκης, Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κατερίνα Τσιμπλοστεφανάκη, Πελαγία Ιερωνυμάκη, η πρόεδρος της κοινότητας Γέργερης Αγγελική Παπαγιαννάκη,

ο πρόεδρος της κοινότητας Νυβρίτου Εμμανουήλ Ψωμάς, ο πρόεδρος της κοινότητας Πανασού Χρήστος Τιτάκης, ο διευθυντής του Γυμνασίου Γέργερης Ευάγγελος Τιτάκης, η Μαρία Πρινιανάκη ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης, ο πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά, Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα Ιστορίας και Ολοκαυτωμάτων Νίκος Μπιμπάκης,

ο Ζαχαρίας Αναστασάκης εκ μέρους του ΤΟΕΒ Γέργερης, ο Εμμανουήλ Τσιμπλοστεφανάκης εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέργερης, ο Ιωάννης Μανιαδάκης για τον Σύλλογο Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης, ο Μιχαήλ Δασκαλάκης εκ μέρους του αθλητικού σωματείου Γέργερης «Ρούβας», η Αργυρώ Ξημεράκη εκ μέρους του Συλλόγου Κρητών Αττικής «Η Γέργερη»,

η Κική Τσιμπλοστεφανάκη εκ μέρους του Συλλόγου Κρητών Αθήνας «Ο Πανασός», ο Γιώργος Στυλιανάκης εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυβρίτου, ο Χαρίδημος Φραγκομιχελάκης εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Πανασού, ο Εμμανουήλ Στεφανάκης εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Μετοχίων «Οι Νερόμυλοι» και ο πατ. Αναστάσιος Κισσανάκης εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Απομαρμά.