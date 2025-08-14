Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επιτυχημένες δράσεις για «Τον κύκλο του Πολιτισμού» στους Αποστόλους και τη Μονή Καλλέργη

Το Δεμάτι ο επόμενος «σταθμός» την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού και παράδοσης, προσέφερε και πάλι στους συμμετέχοντες, το Φεστιβάλ «Ο κύκλος του Πολιτισμού», στους Αποστόλους και τη Μονή Καλλέργη.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την οποία παρουσίασε η Αρχαιολόγος και Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Ελένη Κανάκη ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα νόστιμο κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων.

Ακολούθησε ξενάγηση στην Ιερά Μονή Καλλέργη από τον Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Γεώργιο Κατσαλή, ο οποίος μοιράστηκε γνώσεις για την ιστορία και τη σημασία του Μοναστηριού.

Μετά την ξενάγηση, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την παρουσίαση μοναστηριακής κουζίνας από το Σύλλογο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, υπό την καθοδήγηση του Ηγουμένου της Μονής Καλλέργη, Σίμωνα Βουτυριάδη.

Η ημέρα έκλεισε με μουσική παράσταση για τους Βυζαντινούς Μελοποιούς κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη, στην οποία συμμετείχαν χορωδία και Βυζαντινή Ορχήστρα, υπό τη διδασκαλία του Ανδρέα Γιακουμάκη, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και Πρωτοψάλτη Αγίου Τίτου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων και τον Σύλλογο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.

Το Φεστιβάλ ” Ο κύκλος του Πολιτισμού” συνεχίζεται την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, με επόμενο σταθμό το Δεμάτι.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

18:00- Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Δεμάτι από την Μαρία Μαρή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19:00 -To Κρυφό Σκολειό»: Site-Specific Performance, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Η. Σπανάκη, Σκηνοθέτιδας, Ηθοποιού – Ερμηνεία μελοποιημένης ποίησης από τη Γεωργία Αποστολογιωργάκη, Μουσικό, Ιεροψάλτρια.

20:00- Μαγείρεμα «ματσάρικου» κατσικιού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου.

21:00- «Aφιέρωμα στο Βούργια»-Μουσική παράσταση από το σχήμα «Μαντολινάτα» (Παίζουν και τραγουδούν: Λυκούργος Πασπαράκης, Χάρης Φασουλάς, Νίκος Μουδάτσος).

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου «Η Αγία Παρασκευή».