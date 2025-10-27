ΡΕΘΥΜΝΟ

Οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να «σερφάρουν» με ασφάλεια – Εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΙΤΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και το Saferinternet4Kids.gr του ΙΤΕ, με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας

Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα για την Κυβερνοασφάλεια, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Saferinternet4Kids.gr του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), πραγματοποίησαν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνου.

Δεκάδες ηλικιωμένοι – μέλη των ΚΑΠΗ – έδωσαν το «παρών» στις συναντήσεις, συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο και άκουσαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις της Τζίνας Αποστολάκη, εκπροσώπου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, και της Κατερίνας Μπουλνακάκη, εκπροσώπου του ΙΤΕ και του Saferinternet4Kids.gr.

Διαδικτυακά συνδέθηκε ο Ευάγγελος Ουζούνης, Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας,Capacity Building Unit (CBU) (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) ο οποίος ενημέρωσε τους ηλικιωμένους για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της προστασίας των χρηστών του διαδικτύου, αλλά και για το τι πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους.

Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, τονίστηκε η σημασία της επαρκούς και διαρκούς ενημέρωσης των ηλικιωμένων γύρω από ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Όπως επισημάνθηκε, όλο και περισσότεροι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για επικοινωνία, ενημέρωση, αγορές και αναζητήσεις, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε απόπειρες εξαπάτησης και ηλεκτρονικής απάτης.

Οι ομιλήτριες παρουσίασαν πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα, δίνοντας έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφαλή πλοήγηση, καθώς και στους τρόπους αναγνώρισης ύποπτων διαδικτυακών ενεργειών.

Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν θερμά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των ηλικιών γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενημερωτικών ενεργειών του Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης και του Saferinternet4Kids.gr, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και παιδείας των πολιτών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Σοβαρό εργατικό στον Μυλοπόταμο – Χωρίς τις...

0
Στο σημείο σπεύδει δύναμη της ΕΜΑΚ Νέα σοβαρό εργατικό ατύχημα...

Ρέθυμνο:Προβολή ταινίας «ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ» στο 8ο...

0
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ της Ελένης Αλεξανδράκη, στο Σπίτι Πολιτισμού...

Ρέθυμνο:Σοβαρό εργατικό στον Μυλοπόταμο – Χωρίς τις...

0
Στο σημείο σπεύδει δύναμη της ΕΜΑΚ Νέα σοβαρό εργατικό ατύχημα...

Ρέθυμνο:Προβολή ταινίας «ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ» στο 8ο...

0
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ της Ελένης Αλεξανδράκη, στο Σπίτι Πολιτισμού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Σοβαρό εργατικό στον Μυλοπόταμο – Χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Μαλεβιζίου:Με την τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στην Αγία Μαρίνα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Ας θυμόμαστε ότι το «ΟΧΙ» του 1940 ήταν ένα...

Δήμος Ηρακλείου : Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 28η Οκτωβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για...

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης : Η Δωρεά Οργάνων Μια Πράξη Ζωής και Ανθρωπιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
28 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και μεταμοσχεύσεων...

Ρέθυμνο:Σοβαρό εργατικό στον Μυλοπόταμο – Χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο σημείο σπεύδει δύναμη της ΕΜΑΚ Νέα σοβαρό εργατικό ατύχημα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST