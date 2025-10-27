Τραγωδία στον Μυλοπόταμο – Νεκρός άνδρας στη διάρκεια εργασιών σε παλιό κτίσμα

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της ΕΜΑΚ για την ανάσυρσή του, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Νέα τραγωδία στην Κρήτη, καθώς ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, στο εργατικό δυστύχημα που καταγράφηκε σε παλιό κτίσμα στην περιοχή της Αξού, στο Μυλοπόταμο, λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο άνδρας, περίπου 65 ετών, εργαζόταν στο χώρο, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από μπάζα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά υπήρξε πτώση του από ταράτσα του κτίσματος στο οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης.
Άμεσα σήμανε συναγερμός ενώ κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δύναμη της οποίας έσπευσε προκειμένου να επιχειρήσουν την ανάσυρση και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ.
Ειδικότερα στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από Γαράζο, Ανώγεια και ΠΥ Ρεθύμνο, με 6 άτομα και η 3η ΕΜΑΚ, με τρία οχήματα και 6 άτομα.
Δυστυχώς ο άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.
Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του νέου αυτού εργατικού δυστυχήματος.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγες ημέρες ένας 50χρονος εργολάβος στο Ρέθυμνο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκαλωσιά.
Cretalive